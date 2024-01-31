«Увидел кровь — останови её»: в автобусах Белгорода появились плакаты о медпомощи

Posted 31 января, 06:39
Published 31 января, 06:39
Modified 31 января, 06:41
Updated 31 января, 06:41
В автобусах Белгорода заметили плакаты об оказании срочной доврачебной помощи. На них расписан план действий и отмечено, каким пострадавшим следует помочь в первую очередь.
Ранее подобные информационные стенды появились в модульных конструкциях, установленных на автобусных остановках областного центра. Рядом с укрытиями также пообещали выбрать места расположения бесплатных аптечек.
В настоящий момент в Белгороде установили уже 200 защитных бетонных конструкций. Всего обезопасить планировалось более 400 остановок: оставшиеся укрепили мешками с песком и фундаментными блоками.
Кроме этого, в регионе улучшат существующие очные курсы по оказанию доврачебной помощи. Также было поручено создать онлайн-курсы и раздать жителям многоэтажных домов листовки по медпомощи.