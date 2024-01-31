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Posted 31 января, 06:39

Published 31 января, 06:39

Modified 31 января, 06:41

Updated 31 января, 06:41

Плакаты в автобусах

«Увидел кровь — останови её»: в автобусах Белгорода появились плакаты о медпомощи

31 января 2024, 06:39
Фото: Bel.ru
Плакаты в автобусах

В автобусах Белгорода появились плакаты об оказании медпомощи

Информационные плакаты об оказании срочной доврачебной помощи развешивают не только в модульных конструкциях на остановках, но и в самих автобусах. На плакатах прописан план действий при различных травмах, а также рассказано, каким пострадавшим следует помогать в первую очередь.

В автобусах Белгорода заметили плакаты об оказании срочной доврачебной помощи. На них расписан план действий и отмечено, каким пострадавшим следует помочь в первую очередь.

Ранее подобные информационные стенды появились в модульных конструкциях, установленных на автобусных остановках областного центра. Рядом с укрытиями также пообещали выбрать места расположения бесплатных аптечек.

В настоящий момент в Белгороде установили уже 200 защитных бетонных конструкций. Всего обезопасить планировалось более 400 остановок: оставшиеся укрепили мешками с песком и фундаментными блоками.

Кроме этого, в регионе улучшат существующие очные курсы по оказанию доврачебной помощи. Также было поручено создать онлайн-курсы и раздать жителям многоэтажных домов листовки по медпомощи.

Плакаты в автобусахПлакаты в автобусах
Плакаты в автобусахПлакаты в автобусах
Плакаты в автобусах
Фото: Bel.ru
В укрытиях на остановках Белгорода разместили стенды по оказанию доврачебной помощи
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#Город#Белгородская область#Фотофакт#Плакаты#Новости Белгорода#Медпомощь#Белгород#Доврачебная помощь#Александра Склярова
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