«Увидел кровь — останови её»: в автобусах Белгорода появились плакаты о медпомощи

В автобусах Белгорода появились плакаты об оказании медпомощи

Информационные плакаты об оказании срочной доврачебной помощи развешивают не только в модульных конструкциях на остановках, но и в самих автобусах. На плакатах прописан план действий при различных травмах, а также рассказано, каким пострадавшим следует помогать в первую очередь.