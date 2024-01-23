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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Модульные укрытия в Белгороде

Не только на остановках: укрытия появятся в парках и скверах Белгорода

23 января 2024, 10:16
Фото: Bel.ru
Модульные укрытия в Белгороде

В Белгороде модульные укрытия установят в парках и скверах

Бетонные капсулы для защиты людей от обстрелов пока устанавливают на остановках общественного транспорта в Белгороде и приграничье. Ещё такие укрытия должны появиться в общественных местах. Речь о парках и скверах.

Не только на остановках общественного транспорта, но и в парках и скверах Белгорода должны появиться модульные укрытия. Такие сооружения уже прошли тестирование. Их планируется пронумеровать, а внутри установить информационные таблички об оказании первой помощи и правилах поведения при обстрелах.

Однако такие укрытия будут не только на остановках, но и в других местах скопления людей. Поэтому общественные места тоже вскоре должны пополниться модульными укрытиями. Так, конструкции появятся в парках, скверах и других общественных местах.

Однако сами белгородцы считают, что этого мало. Поэтому горожане предложили сделать укрытия и вблизи детских площадок.

«После трагических событий 30 декабря 2023 года остановки общественного транспорта были оснащены укрепительными сооружениями, что, безусловно, правильно. В то же время, полагаю, что подобные укрепления следует разместить и в непосредственной близости от детских площадок», — предлагает местная жительница.

В пример таких мест женщина привела набережную Везёлки вдоль улицы Левобережной. Она попросила власти принять необходимые меры по установке модульных сооружений на указанной площадке.

«Вблизи детских площадок нет вообще никаких укрытий, которые в нынешних реалиях просто жизненно необходимы для защиты детей», — объяснила горожанка.

На обращение белгородки ответили в мэрии. Её просьбу рассмотрят.

Направили в профильную службу. Дополнительно проинформируем до 25 января.
мэрия Белгорода

Ранее белгородцам рассказали, как выбирали типы защитных сооружений. Перед началом работы выбрали те места, где укрепления требовались в первую очередь, исключив при этом конечные остановки. Затем определили локации. В список в итоге вошли 425 остановочных павильонов. Выбор конкретного защитного сооружения делали исходя из расположения остановок. Специалисты ещё оценивали объёмы пешеходных потоков и количество укрытий рядом. Пока оборудовали свыше 300 остановочных комплексов.

Напомним, модульные укрытия изготавливаются для Минобороны. Установить такие сооружения ранее предложил мэр Валентин Демидов. Подобные укрытия планировали установить в местах скопления людей, где не выйдет использовать блоки или мешки с песком.

К слову, защищают в Белгороде не только остановки, но и входы в торговые центры. Сооружения из бетонных блоков уже установили около «Сити Молла» и универмага «Маяк». Ранее подобные конструкции появились у входа в ТЦ «Атлас» в районе остановки «Водстрой».

Мешки и капсулы: как в Белгороде выбирали тип защитных сооружений на остановках?
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