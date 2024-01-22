Входы в торговые центры Белгорода укрепляют бетонными блоками: фото

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Белгороде продолжили укреплять бетонными блоками входы в торговые центры. Аналогичную работу в городе проделывают с остановками.
Ранее бетонные укрепления появились около «Сити Молла» и универмага «Маяк». До этого такая же конструкция появилась у входа в ТЦ «Атлас» в районе остановки «Водстрой».
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре обезопасили уже больше половины остановок — 306. Осталось установить блоки или мешки с песком ещё на 119 остановках общественного транспорта. Аналогичная работа по установке укреплений запланирована в Шебекинском и Валуйском горокругах. К работам приступят на этой неделе.
Всего в Белгороде планируют установить укрытия или укрепления на более чем 400 автобусных остановках.