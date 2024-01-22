Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Белгороде укрепляют входы в ТЦ

Входы в торговые центры Белгорода укрепляют бетонными блоками: фото

22 января 2024, 07:27
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
В Белгороде укрепляют входы в ТЦ

В Белгороде входы в ТЦ защитят наряду с остановками

В Белгороде решили укрепить не только остановки, но и входы в торговые центры. Конструкции из бетонных блоков ранее появились около «Сити Молла» и универмага «Маяк». Фото опубликовал Telegram-канал «Белгород № 1».

В Белгороде продолжили укреплять бетонными блоками входы в торговые центры. Аналогичную работу в городе проделывают с остановками.

Ранее бетонные укрепления появились около «Сити Молла» и универмага «Маяк». До этого такая же конструкция появилась у входа в ТЦ «Атлас» в районе остановки «Водстрой».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре обезопасили уже больше половины остановок — 306. Осталось установить блоки или мешки с песком ещё на 119 остановках общественного транспорта. Аналогичная работа по установке укреплений запланирована в Шебекинском и Валуйском горокругах. К работам приступят на этой неделе.

Всего в Белгороде планируют установить укрытия или укрепления на более чем 400 автобусных остановках.

В Белгороде укрепляют входы в ТЦВ Белгороде укрепляют входы в ТЦ
В Белгороде укрепляют входы в ТЦВ Белгороде укрепляют входы в ТЦ
В Белгороде укрепляют входы в ТЦ
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Уже больше половины: в Белгороде обезопасили более 300 автобусных остановок
Узнать подробнее
Читайте также:
И так сойдёт: белгородцы пожаловались на кривые укрепления без крыш у остановокГород укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок«Достаточно надёжная»: белгородцев заверили в безопасности укрепления остановок
#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#ТЦ#Укрепления
Подпишитесь
После истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков
Сегодня, 08:43
Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек
Сегодня, 07:30
Гладков жёстко ответил на претензию по формату работы школ в Белгороде
Сегодня, 07:41
«Тыкал камерой прямо в лицо»: белгородка — о поведении людей при обстреле 30 декабря
Сегодня, 09:12
Пострадали экскаватор, ферма, авто: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 10:17
«Директор небо руками не закроет»: в Белгороде проверят частные школы и детсады
Сегодня, 06:45