Входы в торговые центры Белгорода укрепляют бетонными блоками: фото

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре обезопасили уже больше половины остановок — 306. Осталось установить блоки или мешки с песком ещё на 119 остановках общественного транспорта. Аналогичная работа по установке укреплений запланирована в Шебекинском и Валуйском горокругах. К работам приступят на этой неделе.