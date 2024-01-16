Только без четвёртого номера: суеверные белгородцы просят пронумеровать укрытия

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Белгородка предложила пронумеровать существующие укрытия на остановках. По её мнению, это поможет в случае экстренных ситуаций вызывать спецслужбы к конкретному месту.
В случае непредвиденных обстоятельств при звонке по номеру 112 легче называть номер укрытия, чем искать глазами ближайшую табличку с названием улицы и номером дома. Да и названия остановок не всегда всем известны, на многих нет табличек.
белгородка
На обращение отреагировали в администрации Белгорода. Женщину поблагодарили за предложение и сообщили, что направили её идею специалистам для изучения и учёта в работе.
Один суеверный белгородец тоже отреагировал на предложение женщины и попросил мэрию не давать укрытиям четвёртый номер, потому что «год Дракона». Что именно имел в виду мужчина, неизвестно, однако по китайской мифологии четвёрка — цифра смерти.