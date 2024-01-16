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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Модульные конструкции на остановках Белгорода

Только без четвёртого номера: суеверные белгородцы просят пронумеровать укрытия

16 января 2024, 09:02
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Модульные конструкции на остановках Белгорода

Мэрия рассмотрит предложение белгородцев пронумеровать укрытия на остановках

Обращение от жителей региона появилось в социальных сетях. Женщина предложила пронумеровать укрытия, чтобы в экстренных ситуациях было проще ориентироваться по местности. Поддержавший обращение мужчина в свою очередь уверен, что не нужно учитывать в нумерации четвёртый номер.

Белгородка предложила пронумеровать существующие укрытия на остановках. По её мнению, это поможет в случае экстренных ситуаций вызывать спецслужбы к конкретному месту.

В случае непредвиденных обстоятельств при звонке по номеру 112 легче называть номер укрытия, чем искать глазами ближайшую табличку с названием улицы и номером дома. Да и названия остановок не всегда всем известны, на многих нет табличек.
белгородка

На обращение отреагировали в администрации Белгорода. Женщину поблагодарили за предложение и сообщили, что направили её идею специалистам для изучения и учёта в работе.

Один суеверный белгородец тоже отреагировал на предложение женщины и попросил мэрию не давать укрытиям четвёртый номер, потому что «год Дракона». Что именно имел в виду мужчина, неизвестно, однако по китайской мифологии четвёрка — цифра смерти.

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