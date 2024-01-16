Только без четвёртого номера: суеверные белгородцы просят пронумеровать укрытия

Мэрия рассмотрит предложение белгородцев пронумеровать укрытия на остановках

Обращение от жителей региона появилось в социальных сетях. Женщина предложила пронумеровать укрытия, чтобы в экстренных ситуациях было проще ориентироваться по местности. Поддержавший обращение мужчина в свою очередь уверен, что не нужно учитывать в нумерации четвёртый номер.