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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Укрытие, установленное на выходе с пешеходного перехода

«А как проходить?» Белгородцев не устроили укрытия у пешеходного перехода

21 января 2024, 13:36
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Укрытие, установленное на выходе с пешеходного перехода

Укрытия установили на остановках Белгорода, перегородив выход с перехода

Модульные конструкции для защиты от обстрелов в Белгороде поставили прямо рядом с пешеходным переходом. Однако такое расположение мешает белгородцам спокойно проходить с пешеходного перехода на тротуар. На обращение жителей ответили в городской администрации.

Жители возмущены расположением модульных конструкций на автобусных остановках Белгорода. По словам одной жительницы, укрытия установили прямо на выходе с пешеходного перехода: их установили параллельно и перпендикулярно дороге. Такая проблема наблюдается на остановках по улицам Костюкова и 5 Августа.

На обращение отреагировали в городской администрации. Там отметили, что «работы по защите остановочных комплексов города проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов».

Однако такой ответ белгородцев не устроил. Они посчитали, что в квалификации специалистов в таком случае «приходится сомневаться».

Это уже не первый раз, когда белгородцев не устраивают укреплённые автобусные остановки. Так, одна белгородка отметила, что из-за установленных рядом с остановкой мешков с песком повредился навес — из него выдавило стёкла.

Укрытия у пешеходного переходаУкрытия у пешеходного перехода
Укрытия у пешеходного переходаУкрытия у пешеходного перехода
Укрытия у пешеходного перехода
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Защитить не получилось: мешки с песком выдавили стёкла на остановке в Белгороде
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#Белгородская область#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Александра Склярова#Места для укрытия
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