«А как проходить?» Белгородцев не устроили укрытия у пешеходного перехода

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Жители возмущены расположением модульных конструкций на автобусных остановках Белгорода. По словам одной жительницы, укрытия установили прямо на выходе с пешеходного перехода: их установили параллельно и перпендикулярно дороге. Такая проблема наблюдается на остановках по улицам Костюкова и 5 Августа.
На обращение отреагировали в городской администрации. Там отметили, что «работы по защите остановочных комплексов города проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов».
Однако такой ответ белгородцев не устроил. Они посчитали, что в квалификации специалистов в таком случае «приходится сомневаться».
Это уже не первый раз, когда белгородцев не устраивают укреплённые автобусные остановки. Так, одна белгородка отметила, что из-за установленных рядом с остановкой мешков с песком повредился навес — из него выдавило стёкла.