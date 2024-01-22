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Укрытие на остановке

В Белгороде устанавливают укрытия на остановках. А что с Белгородским районом?

22 января 2024, 10:12
Фото: Bel.ru
Укрытие на остановке

Под Белгородом тоже планируют обезопасить автобусные остановки

В микрорайоне Разумное-54 отсутствуют защитные сооружения и система оповещения. На жалобу ответила глава района Анна Куташова. Она сообщила, что сейчас закупаются материалы для укрепления остановок и планируется установка дополнительных устройств системы оповещения.

К губернатору в комментариях под постом в соцсетях обратился житель микрорайона Разумое-54 Белгородского района. По словам белгородца, защитных сооружений в микрорайоне нет, помимо этого, отсутствуют громкоговорители системы оповещения — сигнала об опасности жителям не слышно.

Также мужчина отметил, что в администрацию посёлка и района было направлено обращение, однако к результату это не привело.

На жалобу ответила Анна Куташова — глава Белгородского района. Она сообщила, что вопрос безопасности остановок общественного транспорта в данный момент рассматривается. Сейчас заказываются материалы для укрепления, определяется первоочерёдность остановочных комплексов, которые необходимо обезопасить.

Кроме того, в этом году планируется установка дополнительных устройств системы оповещения. Возможность установки в микрорайоне 54 также рассмотрят. Глава напомнила, что в случае обстрела, если нет подвала, следует оставаться в доме и спрятаться в помещении без окон.

Добавим, что с просьбой об организации укрытий на остановках также обращались жители других населённых пунктов Белгородского района — Таврово, Ближней Игуменки.

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#Общество#Белгородский район#Разумное#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Алина Харина#Защитные сооружения#Анна Куташова#Укрытия
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