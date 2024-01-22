В Белгороде устанавливают укрытия на остановках. А что с Белгородским районом?

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
К губернатору в комментариях под постом в соцсетях обратился житель микрорайона Разумое-54 Белгородского района. По словам белгородца, защитных сооружений в микрорайоне нет, помимо этого, отсутствуют громкоговорители системы оповещения — сигнала об опасности жителям не слышно.
Также мужчина отметил, что в администрацию посёлка и района было направлено обращение, однако к результату это не привело.
На жалобу ответила Анна Куташова — глава Белгородского района. Она сообщила, что вопрос безопасности остановок общественного транспорта в данный момент рассматривается. Сейчас заказываются материалы для укрепления, определяется первоочерёдность остановочных комплексов, которые необходимо обезопасить.
Кроме того, в этом году планируется установка дополнительных устройств системы оповещения. Возможность установки в микрорайоне 54 также рассмотрят. Глава напомнила, что в случае обстрела, если нет подвала, следует оставаться в доме и спрятаться в помещении без окон.
Добавим, что с просьбой об организации укрытий на остановках также обращались жители других населённых пунктов Белгородского района — Таврово, Ближней Игуменки.