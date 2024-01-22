В Белгороде устанавливают укрытия на остановках. А что с Белгородским районом?

Кроме того, в этом году планируется установка дополнительных устройств системы оповещения. Возможность установки в микрорайоне 54 также рассмотрят. Глава напомнила, что в случае обстрела, если нет подвала, следует оставаться в доме и спрятаться в помещении без окон.