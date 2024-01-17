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Остановка потеряла функционал? Белгородка пожаловались на установку укрытия

Остановка потеряла функционал? Белгородка пожаловались на установку укрытия

17 января 2024, 15:10
Фото: 1MI
В редакцию Бел.Ру обратилась жительница областного центра. Она указала на неграмотную по её мнению установку модульного укрытия, а также на формальную отписку регионального минтранса. Подробнее — в материале.

К нам обратилась архитектор Римма Везенцева. Она рассказала о временных укрытиях на остановках, а именно — про модульную конструкцию на остановке «Стоматполиклиника №1» в Белгороде. По словам женщины, её укрепили бетонными блоками, при этом практически полностью исключив из работы в соответствии с функциональным назначением.

На данном участке достаточно свободного пространства для сооружения отдельного укрытия. Сам остановочный комплекс после проведённой реконструкции территории рядом с уксусным деревом так на место не поставили. На время проведения этих работ его придвинули близко к проезжей части (менее 1 м).
Римма Везенцева

Белгородка добавила, что после установки бетонных блоков садиться в транспорт стало очень проблематично, ведь посадочная площадь полосы тротуара между блоками и проезжей частью стала менее 70 см.

Если люди выходят из транспорта, они могут стать только на других людей. И разминуться двум пассажирам на этой узкой полосе нет возможности. Когда подъехавший автобус останавливается возле остановки, люди вереницей идут по этой узенькой тропе, и если кто-то стоит на пути, приходится обходить его уже по проезжей части, а разница высот — не менее 20 см. Я лично с протезом с трудом могу сделать подобное движение. А что говорить про стариков, инвалидов и женщин с детьми?
Римма Везенцева

Женщина отметила, что логично было бы, чтобы при разметке расположения убежища присутствовал компетентный специалист, имеющий понятия о движении людских потоков при пользовании общественным транспортом и об их безопасности.

По итогу люди остались и без остановки, где можно присесть и спрятаться от осадков, потому что совсем не видно транспорта, и с очень небезопасно расположенным входом в убежище. Такой вход может привести к дополнительным пострадавшим.
Римма Везенцева

Белгородка попросила региональные власти учесть её отзыв и привести временное убежище на остановке в разумный для защиты населения вид.

Можно сделать один раз правильно, особенно если руководит процессом разумный специалист, имеющий хотя бы общие понятия, как осуществляется процесс перемещения людей в условиях опасности.
Римма Везенцева

На обращение женщины отреагировали в региональном минтрансе. Но ответ ведомства оказался лаконичным, в итоге белгородка назвала его формальной отпиской. Вот, что ответил минтранс:

Установка блоков производится в соответствии с рекомендациями компетентных специалистов, с учётом обеспечения безопасности.
В Белгороде укрепили остановку только по одной стороне, на другой даже нет павильона
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