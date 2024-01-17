Остановка потеряла функционал? Белгородка пожаловались на установку укрытия

К нам обратилась архитектор Римма Везенцева. Она рассказала о временных укрытиях на остановках, а именно — про модульную конструкцию на остановке «Стоматполиклиника №1» в Белгороде. По словам женщины, её укрепили бетонными блоками, при этом практически полностью исключив из работы в соответствии с функциональным назначением.