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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Укрепление остановок общественного транспорта

Мешки и капсулы: как в Белгороде выбирали тип защитных сооружений на остановках?

22 января 2024, 16:10
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Укрепление остановок общественного транспорта

Белгородцам рассказали о работе по установке укрытий и как выбору типа защиты

Заммэра Белгорода рассказал о скором завершении работ по установке укрытий на остановках — всего 425 комплексов. Как сообщили, выбор защитного сооружения делался при участии ГОЧС, МЧС и с учётом пешеходного трафика. Также рассказали, какой материал используется в изготовлении модульных капсул.
Сюжет
МЧС

Дмитрий Дунайцев, заместитель главы администрации белгорода по строительству, рассказал, что перед началом работы выявили первоочередные места для установки укреплений и исключили из списка конечные остановки. Совместно со специалистами ГОЧС и МЧС были определены локации, на которых требуется установка. Итого в список включили 425 павильонов.

Выбор защитного сооружения делался исходя из расположения остановок общественного транспорта. Защитные модульные конструкции, ограждение бетонными блоками или мешки с песком. При этом оценивались объёмы пешеходных потоков и количество укрытий рядом. Получается, что места с наибольшей проходимостью оборудовали наиболее подходящими для трафика укрытиями. Как сообщили, на сегодня оборудовать удалось уже более трёх сотен остановочных комплексов.

Также чиновник заявил, что учитывались и технические возможности, т. е. достаточная площадь для защитных сооружений и удалённость от пешеходных дорожек:

«Мы выбираем минимальное расстояние порядка 10 метров и подбираем площадку с твёрдым покрытием».

После того, как все конструкции установят, их планируют пронумеровать. Также внутри установят информационные таблички с контактами, которые могут потребоваться в чрезвычайной ситуации.

«Работаем очень интенсивно. Губернатор подключил, помимо администрации, три областных ведомства: министерство строительства, министерство транспорта и министерство ЖКХ. Совместно с коллегами за две смены удаётся обустраивать порядка 30-40 остановок, т. к. работы ведутся продлённые. Иногда и до восьми, и до девяти, и десяти часов вечера».
Дмитрий Дунайцев, заместитель главы администрации белгорода по строительству
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспортаЗащитные конструкции на остановках общественного транспорта
Защитные конструкции на остановках общественного транспорта
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Что касается вопроса о том, кто будет следить за укреплениями остановок, то журналистам ответили, что данный вопрос пока только прорабатывается, т. к. в приоритете установка, нумерация и благоустройство мест защиты. Так, обещают, появятся освещение и лавочки.

Внутри защитной модульной капсулы на остановкеВнутри защитной модульной капсулы на остановке
Внутри защитной модульной капсулы на остановкеВнутри защитной модульной капсулы на остановке
Внутри защитной модульной капсулы на остановкеВнутри защитной модульной капсулы на остановке
Внутри защитной модульной капсулы на остановкеВнутри защитной модульной капсулы на остановке
Внутри защитной модульной капсулы на остановкеВнутри защитной модульной капсулы на остановке
Внутри защитной модульной капсулы на остановкеВнутри защитной модульной капсулы на остановке
Внутри защитной модульной капсулы на остановке
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Однако из трёх имеющихся видов защиты белгородцы отдают предпочтение капсулам, модульным конструкциям. Их производят на нескольких заводах. В их числе также Белгородский и Губкинский, уточнили журналистке Бел.Ру. Модульные конструкции успешно прошли испытания, а изготавливают их из высокопрочной армированной марки бетона — Б30.

Согласно справочной информации по классам, данную марку используют при строительстве высокопротяжённых мостов, вибрационно-устойчивых подземных конструкций, банковских сейфов и хранилищ, а также вводят в работу при установке специализированных сооружений в сферах энергетики, гидротехники и в добывающей промышленности. То есть — в условиях интенсивного перепада температур и высоких нагрузок.

Защитные конструкции в БелгородеЗащитные конструкции в Белгороде
Защитные конструкции в БелгородеЗащитные конструкции в Белгороде
Защитные конструкции в БелгородеЗащитные конструкции в Белгороде
Защитные конструкции в БелгородеЗащитные конструкции в Белгороде
Защитные бетонные конструкции в БелгородеЗащитные бетонные конструкции в Белгороде
Защитные бетонные конструкции в БелгородеЗащитные бетонные конструкции в Белгороде
Защитные бетонные конструкции в БелгородеЗащитные бетонные конструкции в Белгороде
Защитные конструкции в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

О нумерации и оснащении защитных сооружений электричеством ранее уже говорил Валентин Демидов. По плану, «Белгорблагоустройство» будет отслеживать состояние модулей.

Более того, система «Умный город» вскоре начнут использовать для поиска вандалов, которые наносят ущерб укреплениям. В таких ситуациях лица, ответственные за разрушение, будут привлекаться к судебной ответственности.

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