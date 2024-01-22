Мешки и капсулы: как в Белгороде выбирали тип защитных сооружений на остановках?

Выбор защитного сооружения делался исходя из расположения остановок общественного транспорта. Защитные модульные конструкции, ограждение бетонными блоками или мешки с песком. При этом оценивались объёмы пешеходных потоков и количество укрытий рядом. Получается, что места с наибольшей проходимостью оборудовали наиболее подходящими для трафика укрытиями. Как сообщили, на сегодня оборудовать удалось уже более трёх сотен остановочных комплексов.