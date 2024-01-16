Номерам на укрытиях быть: Гладков поддержал предложение жителей Белгорода

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белородка, которая предложила нанести на укрытия на остановках номера для конкретики.
В случае непредвиденных обстоятельств, при звонке на 112 легче называть номер укрытия, чем искать глазами ближайшую табличку с названием улицы и номером дома.
Белгородка
Гладков отметил, что предложение хорошее. Он уже дал задание проработать этот вопросу мэру областного центра Валентину Демидову.
Нумерацию укрытий для жителей на наиболее оживлённых магистралях нужно произвести. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее суеверный белгородец попросил мэрию не давать укрытиям четвёртый номер, потому что «год Дракона». Что именно имел в виду мужчина, неизвестно, но по китайской мифологии четвёрка — цифра смерти.