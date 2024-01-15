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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Модульная конструкция

По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода

15 января 2024, 14:14
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Модульная конструкция

На автобусных остановках Белгорода разместят около 200 модульных конструкций

На сегодняшний день установлены уже три укрытия, приступили к размещению ещё десяти. Подробности рассказал мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде продолжается установка модульных конструкций, в которых жители смогут спрятаться в случае обстрелов. Вчера, 14 января, первые модульные конструкции установили у универмага «Белгород», на остановке рядом с горбольницей №2 и на оптовом рынке по улице Чичерина.

Планируется, что ежедневно по городу будут устанавливать 5-10 модульных конструкций. Всего производители изготовят для Белгорода около 200 укрытий. Ещё 200 автобусных остановок укрепят мешками с песком и фундаментными блоками: на сегодняшний день укрепили 43 остановки.

Места для установки конструкций определяли специалисты ГО ЧС совместно с МЧС: оценивали интенсивность пешеходных потоков, количество существующих поблизости укрытий и другие факторы.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что с производителями рассматривались различные варианты защиты, однако остановились на модульных конструкциях из высокопрочной марки бетона с армированием. Надёжность конструкций проверяли в ходе испытаний, ими пользуются Минобороны.

Модульные конструкцииМодульные конструкции
Модульные конструкцииМодульные конструкции
Модульные конструкцииМодульные конструкции
Модульные конструкции
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Размещение модульных конструкций
Видео: личная страница мэра Валентина Демидова
Теперь у горбольницы № 2: где на остановках в Белгороде уже установили укрытия?
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