По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода

В Белгороде продолжается установка модульных конструкций, в которых жители смогут спрятаться в случае обстрелов. Вчера, 14 января, первые модульные конструкции установили у универмага «Белгород», на остановке рядом с горбольницей №2 и на оптовом рынке по улице Чичерина.