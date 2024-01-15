По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Белгороде продолжается установка модульных конструкций, в которых жители смогут спрятаться в случае обстрелов. Вчера, 14 января, первые модульные конструкции установили у универмага «Белгород», на остановке рядом с горбольницей №2 и на оптовом рынке по улице Чичерина.
Планируется, что ежедневно по городу будут устанавливать 5-10 модульных конструкций. Всего производители изготовят для Белгорода около 200 укрытий. Ещё 200 автобусных остановок укрепят мешками с песком и фундаментными блоками: на сегодняшний день укрепили 43 остановки.
Места для установки конструкций определяли специалисты ГО ЧС совместно с МЧС: оценивали интенсивность пешеходных потоков, количество существующих поблизости укрытий и другие факторы.
Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что с производителями рассматривались различные варианты защиты, однако остановились на модульных конструкциях из высокопрочной марки бетона с армированием. Надёжность конструкций проверяли в ходе испытаний, ими пользуются Минобороны.