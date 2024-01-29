Укрытия начали устанавливать в ещё одном районе Белгородской области

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Модульные укрытия начали устанавливать в ещё одном муниципалитете региона. На этот раз местные жители заметили конструкцию в Валуйках.
Ранее укрытия также начали устанавливать в Шебекинском горокруге. По словам главы района Владимира Жданова убежища появятся в тех местах, где фиксируется высокий пешеходный трафик.
Ранее белгородцам рассказали, по какому принципу в областном центре устанавливают защитные капсулы и от чего они спасают. Выяснилось, что места выбирают те, где часто наблюдается скопление людей.