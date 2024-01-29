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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Модульное укрытие

Укрытия начали устанавливать в ещё одном районе Белгородской области

29 января 2024, 15:09
Фото: Telegram-канал «Валуйки Телега»
Модульное укрытие

В Валуйках Белгородской области устанавливают модульные укрытия

Модульное убежище заметили в Валуйском горокруге, сообщает Telegram-канал «Валуйки Телега».
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СВО

Модульные укрытия начали устанавливать в ещё одном муниципалитете региона. На этот раз местные жители заметили конструкцию в Валуйках.

Ранее укрытия также начали устанавливать в Шебекинском горокруге. По словам главы района Владимира Жданова убежища появятся в тех местах, где фиксируется высокий пешеходный трафик.

Ранее белгородцам рассказали, по какому принципу в областном центре устанавливают защитные капсулы и от чего они спасают. Выяснилось, что места выбирают те, где часто наблюдается скопление людей.

Модульное укрытие в ВалуйкахМодульное укрытие в Валуйках
Модульное укрытие в Валуйках
Фото: Telegram-канал «Валуйки Телега»
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#Город#Белгородская область#Валуйки#Белгород#Алина Харина#СВО#Укрытия#Модульные конструкции
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