Защитные конструкции в Белгороде: по какому принципу ставят и от чего они спасают?

К тому же, многие белгородцы уже успели заметить на улицах модульные конструкции «с маленькими дверками» и порогами, которые отличаются от тех, что устанавливали ранее. Такие, к примеру, можно было заметить по той же Щорса. Нашей журналистке объяснили, что они будут заменены в скором времени, когда с подрядчиком обговорят долгосрочный вопрос по производству капсул уже знакомого жителям Белгорода типа. Данные сооружения более доступны и для укрытия маломобильных граждан.