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Защитные конструкции

Защитные конструкции в Белгороде: по какому принципу ставят и от чего они спасают?

24 января 2024, 06:35
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Защитные конструкции

Белгородцам рассказали, по какому принципу устанавливают укрытия на остановках

Вчера руководитель белгородского ГОЧС рассказал, по какому принципу устанавливают защитные конструкции на остановках, от чего они могут спасти, а также о том, как вести себя при внезапном обстреле. К тому же, капсулы «с дверками», как на Щорса, вскоре будут менять.

Николай Лебедев, начальник управления ГОЧС Белгорода рассказал, что работа по выбору мест, в которых расположат то или иное укрепление, проводилась поэтапно и при сотрудничестве МЧС, как ранее пояснял и Дунайцев.

«Выбрали те места, где наиболее часто скапливаются люди, чтобы добраться до работы и с работы до дома. Модульные укрытия, капсулы, устанавливают именно в этих местах».
Николай Лебедев, начальник управления ГОЧС Белгорода

Вторым этапом планируется установить капсулы и в других многолюдных местах. К примеру, таких, как парки или аллеи. Подобных модулей установят в пределах четырёх сотен.

Что касается волнения белгородцев за свою безопасность и необходимость установки бетонных блоков и мешков, то Лебедев ответил, что «у всех должно быть единое понимание» того, что защитные конструкции спасают от осколков боеприпасов или осколков стекла. Так, порядок действий при внезапном обстреле внутри оборудованных конструкций: присесть на корточки и закрыть лицо руками.

Общая рекомендация, как пояснили специалисты, установить те же блоки на уровне от 1,8 метра до 2 метров. При увеличении высоты возрастает риск того, что всё сооружение развалится от собственного веса и общей неустойчивости. А это чревато возникновением случаев, когда блок может придавить человека.

Также журналистка Бел.Ру спросила об уровне защищённости вблизи павильонов, которые отличаются большим уровнем застекления:

«Естественно, на тех остановочных комплексах, где много стекла, применяются бетонные блоки, а где меньше — мешки с песком. Но с учётом погоды, т. к. песок имеет свойство замерзать, основание мешков становится мягким, что становится причиной обрушений. Мы стараемся зафиксировать их максимально устойчиво и направляем службы, в случае чего, все обрушения исправить».

Так, на стеклянных частях остановочных комплексов, типа пути по Щорса, имеется слой плёнки, который позволяет большей части осколков остаться на месте и предотвращает их массовый разлёт.

К тому же, многие белгородцы уже успели заметить на улицах модульные конструкции «с маленькими дверками» и порогами, которые отличаются от тех, что устанавливали ранее. Такие, к примеру, можно было заметить по той же Щорса. Нашей журналистке объяснили, что они будут заменены в скором времени, когда с подрядчиком обговорят долгосрочный вопрос по производству капсул уже знакомого жителям Белгорода типа. Данные сооружения более доступны и для укрытия маломобильных граждан.

Николай Лебедев дополнил, что к каждому остановочному комплексу применяется индивидуальный подход. В зависимости от технических возможностей. Если выбранная площадь и территории позволяет установить капсулу, то её и устанавливают. То же самое касается мешков с песком и бетонных блоков. Мужчина добавил, что капсулы оснастят информационными стендами по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при различных ранениях.

Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Николай Лебедев, начальник управления ГОЧС БелгородаНиколай Лебедев, начальник управления ГОЧС Белгорода
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулыЗащитные укрытия, капсулы
Защитные укрытия, капсулы
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Напомним, что Дмитрий Дунайцев, заместитель главы администрации по строительству, рассказал о плановом количестве защитных конструкций, которые установят в Белгороде. Их будет насчитываться 425. На данный момент установили более трёх сотен защитных конструкций на остановочных комплексах.

Тем не менее, как упоминалось ранее, жители Белгорода предпочитают капсулы. Такие производятся на нескольких заводах и изготавливаются из высокопрочного армированного бетона марки Б30.

В соответствии с классификацией, эту марку используют для строительства высоких мостов, устойчивых к вибрации подземных конструкций, банковских сейфов и хранилищ, а также для специализированных сооружений в энергетике, гидротехнике и добывающей промышленности — подходит для условий с большими перепадами температур и высокими нагрузками.

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Защитные укрытия,
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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