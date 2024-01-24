Защитные конструкции в Белгороде: по какому принципу ставят и от чего они спасают?

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Николай Лебедев, начальник управления ГОЧС Белгорода рассказал, что работа по выбору мест, в которых расположат то или иное укрепление, проводилась поэтапно и при сотрудничестве МЧС, как ранее пояснял и Дунайцев.
«Выбрали те места, где наиболее часто скапливаются люди, чтобы добраться до работы и с работы до дома. Модульные укрытия, капсулы, устанавливают именно в этих местах».
Николай Лебедев, начальник управления ГОЧС Белгорода
Вторым этапом планируется установить капсулы и в других многолюдных местах. К примеру, таких, как парки или аллеи. Подобных модулей установят в пределах четырёх сотен.
Что касается волнения белгородцев за свою безопасность и необходимость установки бетонных блоков и мешков, то Лебедев ответил, что «у всех должно быть единое понимание» того, что защитные конструкции спасают от осколков боеприпасов или осколков стекла. Так, порядок действий при внезапном обстреле внутри оборудованных конструкций: присесть на корточки и закрыть лицо руками.
Общая рекомендация, как пояснили специалисты, установить те же блоки на уровне от 1,8 метра до 2 метров. При увеличении высоты возрастает риск того, что всё сооружение развалится от собственного веса и общей неустойчивости. А это чревато возникновением случаев, когда блок может придавить человека.
Также журналистка Бел.Ру спросила об уровне защищённости вблизи павильонов, которые отличаются большим уровнем застекления:
«Естественно, на тех остановочных комплексах, где много стекла, применяются бетонные блоки, а где меньше — мешки с песком. Но с учётом погоды, т. к. песок имеет свойство замерзать, основание мешков становится мягким, что становится причиной обрушений. Мы стараемся зафиксировать их максимально устойчиво и направляем службы, в случае чего, все обрушения исправить».
Так, на стеклянных частях остановочных комплексов, типа пути по Щорса, имеется слой плёнки, который позволяет большей части осколков остаться на месте и предотвращает их массовый разлёт.
К тому же, многие белгородцы уже успели заметить на улицах модульные конструкции «с маленькими дверками» и порогами, которые отличаются от тех, что устанавливали ранее. Такие, к примеру, можно было заметить по той же Щорса. Нашей журналистке объяснили, что они будут заменены в скором времени, когда с подрядчиком обговорят долгосрочный вопрос по производству капсул уже знакомого жителям Белгорода типа. Данные сооружения более доступны и для укрытия маломобильных граждан.
Николай Лебедев дополнил, что к каждому остановочному комплексу применяется индивидуальный подход. В зависимости от технических возможностей. Если выбранная площадь и территории позволяет установить капсулу, то её и устанавливают. То же самое касается мешков с песком и бетонных блоков. Мужчина добавил, что капсулы оснастят информационными стендами по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при различных ранениях.
Напомним, что Дмитрий Дунайцев, заместитель главы администрации по строительству, рассказал о плановом количестве защитных конструкций, которые установят в Белгороде. Их будет насчитываться 425. На данный момент установили более трёх сотен защитных конструкций на остановочных комплексах.
Тем не менее, как упоминалось ранее, жители Белгорода предпочитают капсулы. Такие производятся на нескольких заводах и изготавливаются из высокопрочного армированного бетона марки Б30.
В соответствии с классификацией, эту марку используют для строительства высоких мостов, устойчивых к вибрации подземных конструкций, банковских сейфов и хранилищ, а также для специализированных сооружений в энергетике, гидротехнике и добывающей промышленности — подходит для условий с большими перепадами температур и высокими нагрузками.