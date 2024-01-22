Теперь не только в Белгороде: модульные конструкции начали размещать в Шебекино

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В Шебекинском городском округе приступили к установке модульных конструкций. Первые укрытия стали появляться в Шебекино: их разместили по улице Ленина возле сквера памяти и в районе рынка.
Далее укрытия будут устанавливать в тех местах муниципалитета, где наблюдается наибольший пешеходный трафик.
Напомним, что об установке модульных конструкций в Шебекинском и Валуйском округах стало известно в воскресенье. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, приступить к их размещению планировалось в ближайшее время. Укрытия заказали за счёт внебюджетного фонда Белгородской области.
В Белгороде к укреплению автобусных остановок приступили в начале января. На 21 января в областном центре обезопасили 306 остановок, укрытия планируется установить ещё на 119 объектах.