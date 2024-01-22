Теперь не только в Белгороде: модульные конструкции начали размещать в Шебекино

Напомним, что об установке модульных конструкций в Шебекинском и Валуйском округах стало известно в воскресенье. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, приступить к их размещению планировалось в ближайшее время. Укрытия заказали за счёт внебюджетного фонда Белгородской области.