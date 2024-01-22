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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Размещение модульной конструкции

Теперь не только в Белгороде: модульные конструкции начали размещать в Шебекино

22 января 2024, 16:57
Фото: Telegram-канал «ШÖ | Шебекино»
Размещение модульной конструкции

В Шебекино начали появляться модульные конструкции

С сегодняшнего дня, 22 января, в Шебекинском городском округе начали устанавливать модульные конструкции для защиты от обстрелов. О местах, где появились первые укрытия, рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов.
Сюжет
Укрытия

В Шебекинском городском округе приступили к установке модульных конструкций. Первые укрытия стали появляться в Шебекино: их разместили по улице Ленина возле сквера памяти и в районе рынка.

Далее укрытия будут устанавливать в тех местах муниципалитета, где наблюдается наибольший пешеходный трафик.

Напомним, что об установке модульных конструкций в Шебекинском и Валуйском округах стало известно в воскресенье. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, приступить к их размещению планировалось в ближайшее время. Укрытия заказали за счёт внебюджетного фонда Белгородской области.

В Белгороде к укреплению автобусных остановок приступили в начале января. На 21 января в областном центре обезопасили 306 остановок, укрытия планируется установить ещё на 119 объектах.

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#Шебекино#Установка#Белгород#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Укрытия#Модульные конструкции
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