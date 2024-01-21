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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Белгороде укрепили большую часть автобусных остановок

Уже больше половины: в Белгороде обезопасили более 300 автобусных остановок

21 января 2024, 06:26
Фото: Bel.ru

В Белгороде укрепили большую часть автобусных остановок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что большую часть остановок в Белгороде уже обезопасили. В ближайшее время специалисты закончат укреплять оставшиеся остановки, а также приступят к укреплению объектов в двух других муниципалитетах области.

В Белгороде продолжают укреплять автобусные остановки. На сегодняшний день в областном центре обезопасили 306 остановок, укрытия планируется установить ещё на 119 объектах.

Кроме этого, уже на следующей неделе рабочие приступят к установке модульных конструкций в Шебекинском и Валуйском городских округах. Укрытия заказаны за счёт внебюджетного фонда Белгородской области.

Отметим, что всего планируется обезопасить более 400 автобусных остановок Белгорода: более 200 укрепят фундаментными блоками и мешками с песком, на оставшихся установят модульные конструкции, которые используют Минобороны для защиты. Однако не всех жителей устраивают укрепления: кого-то беспокоит отсутствие камер видеонаблюдения в укрытиях, кому-то установленные конструкции мешают заходить в автобус, а другие считают укрепление ненадёжным.

Также стало известно, что все установленные на остановках укрытия пронумеруют для удобства жителей: чтобы в случае экстренных ситуаций было проще ориентироваться на местности.

Уразово, Шебекино и Валуйки: где ещё появятся укрытия на остановках
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#Белгородская область#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Укрытие#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Модульные конструкции
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