Уже больше половины: в Белгороде обезопасили более 300 автобусных остановок

Отметим, что всего планируется обезопасить более 400 автобусных остановок Белгорода: более 200 укрепят фундаментными блоками и мешками с песком, на оставшихся установят модульные конструкции, которые используют Минобороны для защиты. Однако не всех жителей устраивают укрепления: кого-то беспокоит отсутствие камер видеонаблюдения в укрытиях, кому-то установленные конструкции мешают заходить в автобус, а другие считают укрепление ненадёжным.