Уже больше половины: в Белгороде обезопасили более 300 автобусных остановок

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Белгороде продолжают укреплять автобусные остановки. На сегодняшний день в областном центре обезопасили 306 остановок, укрытия планируется установить ещё на 119 объектах.
Кроме этого, уже на следующей неделе рабочие приступят к установке модульных конструкций в Шебекинском и Валуйском городских округах. Укрытия заказаны за счёт внебюджетного фонда Белгородской области.
Отметим, что всего планируется обезопасить более 400 автобусных остановок Белгорода: более 200 укрепят фундаментными блоками и мешками с песком, на оставшихся установят модульные конструкции, которые используют Минобороны для защиты. Однако не всех жителей устраивают укрепления: кого-то беспокоит отсутствие камер видеонаблюдения в укрытиях, кому-то установленные конструкции мешают заходить в автобус, а другие считают укрепление ненадёжным.
Также стало известно, что все установленные на остановках укрытия пронумеруют для удобства жителей: чтобы в случае экстренных ситуаций было проще ориентироваться на местности.