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Остановка «Некрасова»

Защитить не получилось: мешки с песком выдавили стёкла на остановке в Белгороде

21 января 2024, 11:47
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Остановка «Некрасова»

Из-за мешков с песком на остановке в Белгороде выдавило стёкла

Из-за мешков с песком пострадала остановка «Некрасова» по улице Садовой. На эти обратили внимание жители Белгорода. В городской администрации сообщили, что вскоре сообщат о решении проблемы.

Жители Белгорода пожаловались в социальных сетях на сломанную автобусную остановку «Некрасова» по улице Садовой, которую недавно укрепили мешками с песком. По словам белгородцев, остановка находится под наклоном, поэтому установленные рядом с ней мешки попадали и выдавили стёкла.

«Получилось не защитное сооружение, а очень опасное для людей. Там лучше блоки поставить», — считает белгородка.

На жалобу отреагировали в мэрии Белгорода. Жителей поблагодарили за обращение и отметили, что проинформируют о решении проблемы до 23 января.

При этом в Telegram-канале «Блэтгород» отметили, что мешки с песком поправили — они теперь не навалены, а аккуратно сложены. Однако остановку так и не починили.

Остановка "Некрасова"Остановка "Некрасова"
Остановка "Некрасова"Остановка "Некрасова"
Остановка «Некрасова»Остановка «Некрасова»
Остановка "Некрасова"
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Укрытие#Александра Склярова#Мешки с песком
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