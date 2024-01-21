Защитить не получилось: мешки с песком выдавили стёкла на остановке в Белгороде

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Жители Белгорода пожаловались в социальных сетях на сломанную автобусную остановку «Некрасова» по улице Садовой, которую недавно укрепили мешками с песком. По словам белгородцев, остановка находится под наклоном, поэтому установленные рядом с ней мешки попадали и выдавили стёкла.
«Получилось не защитное сооружение, а очень опасное для людей. Там лучше блоки поставить», — считает белгородка.
На жалобу отреагировали в мэрии Белгорода. Жителей поблагодарили за обращение и отметили, что проинформируют о решении проблемы до 23 января.
При этом в Telegram-канале «Блэтгород» отметили, что мешки с песком поправили — они теперь не навалены, а аккуратно сложены. Однако остановку так и не починили.