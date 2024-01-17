Вандалов, разрушающих укрытия в Белгороде, будут искать с помощью «Умного города»

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В Белгороде продолжают укреплять автобусные остановки. В первую очередь укрепляют те места, где собирается большое количество людей. Работы в настоящий момент выполнены уже на 122 объектах.
На остановках используют три вида защитных сооружений: защитные модули, бетонные блоки и мешки с песком. Ежедневно в областном центре устанавливают по 10-12 модулей, всё зависит от поставок с завода-изготовителя. В то же время бетонными блоками и мешками с песком укрепить удаётся около 30 остановок.
По словам Валентина Демидова, все сооружения планируется пронумеровать и электрифицировать. Помимо этого, в конструкциях развесят памятки с правилами поведения при обстрелах. За состоянием модулей будет следить Белгорблагоустройство.
Кроме того, вандалов, разрушающих укрепления, будут искать с помощью системы «Умный город». В таких случаях виновных будут привлекать к ответственности.
Ранее жительница Белгорода попросила обратить внимание на остановку «Ремстройбыт» на Волчанской. Горожанка требует обезопасить остановку. Сейчас там нет даже павильона.