Вандалов, разрушающих укрытия в Белгороде, будут искать с помощью «Умного города»

На остановках используют три вида защитных сооружений: защитные модули, бетонные блоки и мешки с песком. Ежедневно в областном центре устанавливают по 10-12 модулей, всё зависит от поставок с завода-изготовителя. В то же время бетонными блоками и мешками с песком укрепить удаётся около 30 остановок.