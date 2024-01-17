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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Укрытие на остановке

Вандалов, разрушающих укрытия в Белгороде, будут искать с помощью «Умного города»

17 января 2024, 14:53
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети
Укрытие на остановке

В Белгороде укрепили 122 автобусные остановки

Всего работы необходимо провести на 425 объектах. В день укрепляют около 30 остановок, рассказал мэр Валентин Демидов.

В Белгороде продолжают укреплять автобусные остановки. В первую очередь укрепляют те места, где собирается большое количество людей. Работы в настоящий момент выполнены уже на 122 объектах.

На остановках используют три вида защитных сооружений: защитные модули, бетонные блоки и мешки с песком. Ежедневно в областном центре устанавливают по 10-12 модулей, всё зависит от поставок с завода-изготовителя. В то же время бетонными блоками и мешками с песком укрепить удаётся около 30 остановок.

По словам Валентина Демидова, все сооружения планируется пронумеровать и электрифицировать. Помимо этого, в конструкциях развесят памятки с правилами поведения при обстрелах. За состоянием модулей будет следить Белгорблагоустройство.

Кроме того, вандалов, разрушающих укрепления, будут искать с помощью системы «Умный город». В таких случаях виновных будут привлекать к ответственности.

Ранее жительница Белгорода попросила обратить внимание на остановку «Ремстройбыт» на Волчанской. Горожанка требует обезопасить остановку. Сейчас там нет даже павильона.

В Белгороде укрепили остановку только по одной стороне, на другой даже нет павильона
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#Город#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Укрепления
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