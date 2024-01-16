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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Укрытия на остановках появятся в нескольких районах Белгородской области

Уразово, Шебекино и Валуйки: где ещё появятся укрытия на остановках

16 января 2024, 15:41
Фото: страница мэра Валентина Демидова в соцсети

Укрытия на остановках появятся в нескольких районах Белгородской области

На автобусных остановках Белгорода разместят около 200 модульных конструкций. Они будут служить укрытием в случае обстрелов. Подобные сооружения появятся и в других населённых пунктах региона, сообщил Вячеслав Гладков.

В ходе прямого эфира губернатор рассказал, что модульные конструкции на остановках установят не только в Белгороде, но, как минимум, в Шебекино и Валуйках.

Сейчас нужно наладить производство модулей. Выстроить работу в Валуйках и в других населённых пунктах. Например, в Уразово и Шебекино. Обязательно в Новой Таволжанке. Конечно, эту работу будем проводить.
Вячеслав Гладков

Напомним, в областном центре продолжают устанавливать модульные конструкции, в которых жители смогут спрятаться в случае обстрелов. Ежедневно монтировать будут по 5-10 штук. Ещё 200 автобусных остановок укрепят мешками с песком и фундаментными блоками: на сегодняшний день укрепили 43 остановки.

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#Шебекино#Губернатор#Валуйки#Новости Белгорода#Уразово#Белгород#Кристина Семенчук#Областной центр#Укрытия#Модульные конструкции
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