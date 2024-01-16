Уразово, Шебекино и Валуйки: где ещё появятся укрытия на остановках

Напомним, в областном центре продолжают устанавливать модульные конструкции, в которых жители смогут спрятаться в случае обстрелов. Ежедневно монтировать будут по 5-10 штук. Ещё 200 автобусных остановок укрепят мешками с песком и фундаментными блоками: на сегодняшний день укрепили 43 остановки.