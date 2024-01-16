Уразово, Шебекино и Валуйки: где ещё появятся укрытия на остановках

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В ходе прямого эфира губернатор рассказал, что модульные конструкции на остановках установят не только в Белгороде, но, как минимум, в Шебекино и Валуйках.
Сейчас нужно наладить производство модулей. Выстроить работу в Валуйках и в других населённых пунктах. Например, в Уразово и Шебекино. Обязательно в Новой Таволжанке. Конечно, эту работу будем проводить.
Вячеслав Гладков
Напомним, в областном центре продолжают устанавливать модульные конструкции, в которых жители смогут спрятаться в случае обстрелов. Ежедневно монтировать будут по 5-10 штук. Ещё 200 автобусных остановок укрепят мешками с песком и фундаментными блоками: на сегодняшний день укрепили 43 остановки.