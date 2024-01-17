В Белгороде укрепили остановку только по одной стороне, на другой даже нет павильона

Белгородцы сообщили о незащищённой остановке, с которой уезжали в школы дети

Остановка размещена на улице Волчанской. По словам белгородки, там нет даже остановочного павильона, а сейчас оперативная обстановка требует и установки какой-либо защиты. Однако ни того, ни другого на месте нет. На обращение ответили в городской администрации.

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