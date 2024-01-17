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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Остановка без навеса

В Белгороде укрепили остановку только по одной стороне, на другой даже нет павильона

17 января 2024, 14:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Остановка без навеса

Белгородцы сообщили о незащищённой остановке, с которой уезжали в школы дети

Остановка размещена на улице Волчанской. По словам белгородки, там нет даже остановочного павильона, а сейчас оперативная обстановка требует и установки какой-либо защиты. Однако ни того, ни другого на месте нет. На обращение ответили в городской администрации.

Жительница Белгорода попросила обратить внимание на остановку «Ремстройбыт» по улице Волчанской. Ранее женщина уже просила ответственных установить остановочный комплекс, поскольку с этой остановки дети уезжали по утрам в школу, однако ей ответили, что этот вопрос находится на согласовании. В настоящее время, по словам женщины, установить остановочный комплекс особенно необходимо.

Белгородка добавила, что остановка, которая идёт в сторону посёлка Разумное, укреплена бетонными блоками, а на остановке в сторону центра нет даже павильона.

«Неужели, когда делали укрепления, не видели или не хотели увидеть, что другая остановка находится под открытым небом? К кому и куда ещё можно писать и обращаться с этим вопросом?» — интересуется горожанка.

Остановка без навесаОстановка без навеса
Остановка без навеса
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Также женщина обратила внимание на установленные на противоположной стороне улицы блоки. По её словам, те ничем не закреплены и в случае обстрела могут рухнуть на людей.

В мэрии белгородке ответили, что дополнительная защита будет организована на всех автобусных остановках областного центра. Но женщину ответ не устроил: она потребовала назвать точную дату установки блоков или модульных конструкций. Во второй раз городская администрация пока не ответила.

Незакреплённые блоки на той же остановке на противоположной стороне улицыНезакреплённые блоки на той же остановке на противоположной стороне улицы
Незакреплённые блоки на той же остановке на противоположной стороне улицы
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Напомним, что всего в Белгороде планируется обезопасить около 400 остановок: на 200 установят модульные конструкции, а на остальных разместят фундаментные блоки или мешки с песком.

По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Автобусная остановка#Белгород#Александра Склярова#Бетонные блоки
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