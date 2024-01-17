В Белгороде укрепили остановку только по одной стороне, на другой даже нет павильона

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Жительница Белгорода попросила обратить внимание на остановку «Ремстройбыт» по улице Волчанской. Ранее женщина уже просила ответственных установить остановочный комплекс, поскольку с этой остановки дети уезжали по утрам в школу, однако ей ответили, что этот вопрос находится на согласовании. В настоящее время, по словам женщины, установить остановочный комплекс особенно необходимо.
Белгородка добавила, что остановка, которая идёт в сторону посёлка Разумное, укреплена бетонными блоками, а на остановке в сторону центра нет даже павильона.
«Неужели, когда делали укрепления, не видели или не хотели увидеть, что другая остановка находится под открытым небом? К кому и куда ещё можно писать и обращаться с этим вопросом?» — интересуется горожанка.
Также женщина обратила внимание на установленные на противоположной стороне улицы блоки. По её словам, те ничем не закреплены и в случае обстрела могут рухнуть на людей.
В мэрии белгородке ответили, что дополнительная защита будет организована на всех автобусных остановках областного центра. Но женщину ответ не устроил: она потребовала назвать точную дату установки блоков или модульных конструкций. Во второй раз городская администрация пока не ответила.
Напомним, что всего в Белгороде планируется обезопасить около 400 остановок: на 200 установят модульные конструкции, а на остальных разместят фундаментные блоки или мешки с песком.