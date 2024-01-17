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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Защитные конструкции на остановках

Замечания по двум адресам: не все остановки в Белгороде укрепили как положено

17 января 2024, 09:43
Фото: соцсети Сергея Довгалюка
Защитные конструкции на остановках

В Белгороде продолжают укреплять остановки

В областном центре продолжают устанавливать защитные сооружения на остановках. Ход работ проверил замгубернатора Сергей Довгалюк. На двух остановках зафиксированы недостатки.

Замгубернатора Сергей Довгалюк осмотрел уже укреплённые в Белгороде остановки. По двум адресам есть замечания. Подрядчики должны устранить недостатки в ближайшее время.

Помимо этого, в городе продолжают устанавливать защитные модульные конструкции. На сегодняшний день запланирована установка 100 таких конструкций.

Всего в ближайшее время в городе укрепят 425 остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков поддержал предложение местных жителей пронумеровать укрытия на остановках. Вопрос проработает мэр Белгорода.

Напомним, что суеверный белгородец попросил мэрию не давать укрытиям четвёртый номер, потому что «год Дракона». Что имел в виду мужчина, неизвестно.

Укреплённые в Белгороде остановки Укреплённые в Белгороде остановки
Укреплённые в Белгороде остановки Укреплённые в Белгороде остановки
Укреплённые в Белгороде остановки Укреплённые в Белгороде остановки
Укреплённые в Белгороде остановкиУкреплённые в Белгороде остановки
Укреплённые в Белгороде остановки
Фото: страница Сергея Довгалюка в соцсети
Только без четвёртого номера: суеверные белгородцы просят пронумеровать укрытия
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Алина Харина#Укрепление#Сергей Довгалюк#Модульные конструкции
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