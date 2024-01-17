Замечания по двум адресам: не все остановки в Белгороде укрепили как положено

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Замгубернатора Сергей Довгалюк осмотрел уже укреплённые в Белгороде остановки. По двум адресам есть замечания. Подрядчики должны устранить недостатки в ближайшее время.
Помимо этого, в городе продолжают устанавливать защитные модульные конструкции. На сегодняшний день запланирована установка 100 таких конструкций.
Всего в ближайшее время в городе укрепят 425 остановок общественного транспорта.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков поддержал предложение местных жителей пронумеровать укрытия на остановках. Вопрос проработает мэр Белгорода.
Напомним, что суеверный белгородец попросил мэрию не давать укрытиям четвёртый номер, потому что «год Дракона». Что имел в виду мужчина, неизвестно.