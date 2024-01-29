На белгородских остановках с мешками и блоками не будут размещать защищающий навес

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Белгородцы поинтересовались в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору», планируется ли на автобусных остановках, где разместили мешки с песком и фундаментные блоки, устанавливать ещё и плиту в качестве крыши.
Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что плиту устанавливать на таких остановках не будут. Причины такого решения губернатор постарался объяснить.
Положить плиту на остановку, которая обложена мешками с песком и блоками, невозможно. Если поднять блоки до самого верха остановки, то это будет небезопасная странная конструкция. Мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть, и из оперативности.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что беспокоиться насчёт надёжности мешков с песком при атаках не следует: по его словам, именно такая защита ни раз спасала жителей Шебекинского округа при обстрелах.