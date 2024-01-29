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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

На остановках Белгорода с мешками и блоками не будут устанавливать навесы

На белгородских остановках с мешками и блоками не будут размещать защищающий навес

29 января 2024, 18:09
Фото: Bel.ru

На остановках Белгорода с мешками и блоками не будут устанавливать навесы

Жители Белгорода поинтересовались, будут ли на остановках, на которых размещены мешки с песком и блоки, устанавливать плиты в качестве крыш. На вопрос в прямом эфире ответил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, это окончательный вариант защиты остановок.
Сюжет
Укрытия

Белгородцы поинтересовались в ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору», планируется ли на автобусных остановках, где разместили мешки с песком и фундаментные блоки, устанавливать ещё и плиту в качестве крыши.

Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что плиту устанавливать на таких остановках не будут. Причины такого решения губернатор постарался объяснить.

Положить плиту на остановку, которая обложена мешками с песком и блоками, невозможно. Если поднять блоки до самого верха остановки, то это будет небезопасная странная конструкция. Мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть, и из оперативности.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что беспокоиться насчёт надёжности мешков с песком при атаках не следует: по его словам, именно такая защита ни раз спасала жителей Шебекинского округа при обстрелах.

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#Белгородская область#Автобусная остановка#Белгород#Вячеслав Гладков#Блоки#Александра Склярова#Укрытия#Места для укрытия#Мешки с песком
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