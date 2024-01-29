На белгородских остановках с мешками и блоками не будут размещать защищающий навес

На остановках Белгорода с мешками и блоками не будут устанавливать навесы

Жители Белгорода поинтересовались, будут ли на остановках, на которых размещены мешки с песком и блоки, устанавливать плиты в качестве крыш. На вопрос в прямом эфире ответил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, это окончательный вариант защиты остановок.