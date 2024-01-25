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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Укрепления остановок в Белгороде

Не прошли проверку: на 33 остановках Белгорода есть проблемы с укреплениями

25 января 2024, 10:05
Фото: мэрия Белгорода
Укрепления остановок в Белгороде

В Белгороде проверили укрепления на остановках

Не все укрепления на остановках Белгорода прошли проверку: где-то постарались вандалы, где-то конструкции сами обрушились. Всего проблемы обнаружились у 33 павильонов. Из них 15 уже привели в надлежащий вид, заверили в городской администрации.

В Белгороде проверили укрепления на остановочных павильонах. По результатам рейда выяснилось, что не все подрядчики обеспечили должное качество.

Вопросы есть к 33 остановкам. Где-то конструкции пострадали от вандалов, а где-то и вовсе обрушились. На сегодняшний день, 25 января, специалисты привели в порядок уже 15 остановок.

До тех пор, пока всё не будет выполнено должным образом, работы принимать не будем.
Дмитрий Дунайцев, замглавы администрации Белгорода по строительству

Подрядным организациям поручили как можно быстрее устранить недочёты. Только после этого выполненные работы примут и подпишут акты.

Отметим, что всего укрепления должны установить на более 400 остановочных павильонах Белгорода.

Укрепления остановок в БелгородеУкрепления остановок в Белгороде
Укрепления остановок в БелгородеУкрепления остановок в Белгороде
Укрепления остановок в БелгородеУкрепления остановок в Белгороде
Укрепления остановок в БелгородеУкрепления остановок в Белгороде
Укрепления остановок в БелгородеУкрепления остановок в Белгороде
Укрепления остановок в Белгороде
Фото: мэрия Белгорода
По пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода
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