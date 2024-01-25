Не прошли проверку: на 33 остановках Белгорода есть проблемы с укреплениями

В Белгороде проверили укрепления на остановках

Не все укрепления на остановках Белгорода прошли проверку: где-то постарались вандалы, где-то конструкции сами обрушились. Всего проблемы обнаружились у 33 павильонов. Из них 15 уже привели в надлежащий вид, заверили в городской администрации.