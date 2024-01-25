Не прошли проверку: на 33 остановках Белгорода есть проблемы с укреплениями

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В Белгороде проверили укрепления на остановочных павильонах. По результатам рейда выяснилось, что не все подрядчики обеспечили должное качество.
Вопросы есть к 33 остановкам. Где-то конструкции пострадали от вандалов, а где-то и вовсе обрушились. На сегодняшний день, 25 января, специалисты привели в порядок уже 15 остановок.
До тех пор, пока всё не будет выполнено должным образом, работы принимать не будем.
Дмитрий Дунайцев, замглавы администрации Белгорода по строительству
Подрядным организациям поручили как можно быстрее устранить недочёты. Только после этого выполненные работы примут и подпишут акты.
Отметим, что всего укрепления должны установить на более 400 остановочных павильонах Белгорода.