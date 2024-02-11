Индивидуальные и дивизионные: какие аптечки разместят на улицах Белгорода?

Posted Вчера, 06:34
Published Вчера, 06:34
Modified Вчера, 06:36
Updated Вчера, 06:36
Белгородская область закупила 7 тыс. индивидуальных и 350 дивизионных аптечек, рассчитанных на 20 человек. Большие сумки с медикаментами разместят в холлах административных центров и в местах с большим скоплением людей. Индивидуальные аптечки поместят в аварийных службах, выдадут водителям общественных и школьных автобусов.
Аптечки начнут раскладывать по местам уже в этот понедельник, 12 февраля.
О том, что рядом с модульными конструкциями на автобусных остановках планируется разместить аптечки, стало известно 29 января. Тогда же в укрытиях начали устанавливать стенды с информацией об оказании первой помощи. Подобную инфографику установили и внутри автобусов.
По данным на 13 января в регион закупали 3 тыс. индивидуальных и 200 дивизионных аптечек.