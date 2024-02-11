Индивидуальные и дивизионные: какие аптечки разместят на улицах Белгорода?

На улицах Белгорода разместят более 7 тыс. аптечек

Губернатор Белгородской области рассказал на своей странице в соцсетях, что по всему городу разместят индивидуальные и дивизионные аптечки. Регион уже закупил всё необходимое, аптечки начнут выкладывать по адресам с понедельника. Такую работу решили сделать после трагических событий 30 декабря.