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Posted Вчера, 06:34

Published Вчера, 06:34

Modified Вчера, 06:36

Updated Вчера, 06:36

На улицах Белгорода разместят более 7 тыс. аптечек

Индивидуальные и дивизионные: какие аптечки разместят на улицах Белгорода?

11 февраля 2024, 06:34
Фото: 1MI

На улицах Белгорода разместят более 7 тыс. аптечек

Губернатор Белгородской области рассказал на своей странице в соцсетях, что по всему городу разместят индивидуальные и дивизионные аптечки. Регион уже закупил всё необходимое, аптечки начнут выкладывать по адресам с понедельника. Такую работу решили сделать после трагических событий 30 декабря.

Белгородская область закупила 7 тыс. индивидуальных и 350 дивизионных аптечек, рассчитанных на 20 человек. Большие сумки с медикаментами разместят в холлах административных центров и в местах с большим скоплением людей. Индивидуальные аптечки поместят в аварийных службах, выдадут водителям общественных и школьных автобусов.

Аптечки начнут раскладывать по местам уже в этот понедельник, 12 февраля.

О том, что рядом с модульными конструкциями на автобусных остановках планируется разместить аптечки, стало известно 29 января. Тогда же в укрытиях начали устанавливать стенды с информацией об оказании первой помощи. Подобную инфографику установили и внутри автобусов.

По данным на 13 января в регион закупали 3 тыс. индивидуальных и 200 дивизионных аптечек.

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