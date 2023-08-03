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«Таких задач не ставилось»: Гладков высказался о покупке аптечек для детей в школы

3 августа 2023, 17:04
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на принуждение покупать аптечки для школьников

С жалобой к главе региона Вячеслав Гладкову обратились в ходе прямого эфира. Губернатор попросил указать номер школы и фамилию того, кто попросил родителей купить аптечки.
Сюжет
Школы

Во время прямого эфира к главе региона обратилась белгородка Анастасия. По её словам, родители должны купить аптечки своим детям в школы.

Почему это не может оплатить регион? Плёнку на окна нам не клеят, так как мы не в приграничном районе, а за аптечки оплатите. Чтобы детей в школу собрать и так денег много надо. А тут ещё и аптечку за 1700 рублей на двоих детей.
Анастасия

Гладков отметил, что не понимает, кто ставит задачу приобрести аптечки.

Таких задач не ставилось и не ставится. Очень хотелось бы, чтобы вы назвали школу и фамилию человека, который это делает.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Школы#Аптечка#Родители#Жалоба#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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