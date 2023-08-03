«Таких задач не ставилось»: Гладков высказался о покупке аптечек для детей в школы

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Во время прямого эфира к главе региона обратилась белгородка Анастасия. По её словам, родители должны купить аптечки своим детям в школы.
Почему это не может оплатить регион? Плёнку на окна нам не клеят, так как мы не в приграничном районе, а за аптечки оплатите. Чтобы детей в школу собрать и так денег много надо. А тут ещё и аптечку за 1700 рублей на двоих детей.
Анастасия
Гладков отметил, что не понимает, кто ставит задачу приобрести аптечки.
Таких задач не ставилось и не ставится. Очень хотелось бы, чтобы вы назвали школу и фамилию человека, который это делает.
Вячеслав Гладков