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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Белгородским дружинникам купят бронезащиту, бронешлемы и тактические аптечки

22 февраля 2023, 07:22
Фото: 1MI

В Белгородской области продолжат выделять деньги на снаряжение дружин

Муниципалитетам и в 2023 году предоставят субсидии на покупку материально-технических средств, в числе которых фонари, аптечки, громкоговорители и ряд других предметов.

В Белгородской области изменился порядок предоставления субсидий муниципалитетам на оказание поддержки тем, кто участвует в охране общественного порядка, на создание условий для работы народных дружин. Теперь он будет действовать и в 2023 году.

В документе областного правительства указано, что на выделенные средства можно приобрести средства бронезащиты, бронешлемы и тактические аптечки. Ранее этих пунктов не было. Субсидии выделяются и на приобретение фонарей, громкоговорителей, биноклей, носимых видеорегистраторов, оргтехники и канцелярских товаров.

Добавим также, что дружинникам положены выплаты. В будние дни — 150 рублей за час дежурства, в выходные и праздники — 200 рублей. Этот пункт не изменился.

Ранее сообщалось, что на поддержку белгородских дружин выделят 90 млн рублей. Деньги обещали потратить на софинансирование расходов по финансовому и материально-техническому обеспечению.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Спецоперация#Днд#Дружинники#Обеспечение
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