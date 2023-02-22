Белгородским дружинникам купят бронезащиту, бронешлемы и тактические аптечки

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Белгородской области изменился порядок предоставления субсидий муниципалитетам на оказание поддержки тем, кто участвует в охране общественного порядка, на создание условий для работы народных дружин. Теперь он будет действовать и в 2023 году.
В документе областного правительства указано, что на выделенные средства можно приобрести средства бронезащиты, бронешлемы и тактические аптечки. Ранее этих пунктов не было. Субсидии выделяются и на приобретение фонарей, громкоговорителей, биноклей, носимых видеорегистраторов, оргтехники и канцелярских товаров.
Добавим также, что дружинникам положены выплаты. В будние дни — 150 рублей за час дежурства, в выходные и праздники — 200 рублей. Этот пункт не изменился.
Ранее сообщалось, что на поддержку белгородских дружин выделят 90 млн рублей. Деньги обещали потратить на софинансирование расходов по финансовому и материально-техническому обеспечению.