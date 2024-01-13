Для белгородских водителей автобусов и спецслужб приобрели 3000 аптечек

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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3000 индивидуальных аптечек, которые регион обычно приобретает для военнослужащих, раздадут водителям ЕТК, дежурным спецслужбам и оперативным службам. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости всё необходимое было у них «под рукой». Кроме того, для всех муниципальных и государственных учреждений Белгорода приобрели 200 взводных аптечек, каждая из которых рассчитана на 20 человек.
«Чтобы в случае необходимости опять же все было под рукой. Пусть они лучше нам, конечно, не понадобятся, но будут обязательно. И к той работе, которая сейчас проводится по обучению первичной медицинской помощи, я думаю, что это будет хорошее и правильное решение».
Вячеслав Гладков
В свою очередь приобрести такие аптечки для Шебекино и Валуек поможет православная церковь по инициативе Владыки Иоанна.