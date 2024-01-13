Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Аптечка

Для белгородских водителей автобусов и спецслужб приобрели 3000 аптечек

13 января 2024, 11:00
Фото: 1MI
Аптечка
Губернатор Гладков сообщил, что для водителей ЕТК, дежурных спецслужб и оперативных служб, а также в муниципальные и госучреждения Белгорода приобрели индивидуальные и взводные аптечки.

3000 индивидуальных аптечек, которые регион обычно приобретает для военнослужащих, раздадут водителям ЕТК, дежурным спецслужбам и оперативным службам. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости всё необходимое было у них «под рукой». Кроме того, для всех муниципальных и государственных учреждений Белгорода приобрели 200 взводных аптечек, каждая из которых рассчитана на 20 человек.

«Чтобы в случае необходимости опять же все было под рукой. Пусть они лучше нам, конечно, не понадобятся, но будут обязательно. И к той работе, которая сейчас проводится по обучению первичной медицинской помощи, я думаю, что это будет хорошее и правильное решение».
Вячеслав Гладков

В свою очередь приобрести такие аптечки для Шебекино и Валуек поможет православная церковь по инициативе Владыки Иоанна.

Читайте также:
В Белгороде спад, а в Старом Осколе рост: продажа и аренда коммерческой недвижимостиВверх и вниз: как в Белгородской области изменялось предложение на вторичное жильёРасписание автобусов в Белгороде: что изменилось, как платить и построить маршрут
#Белгородская область#Водители#Шебекино#Валуйки#Новости Белгорода#Медицинская помощь#Военнослужащие#Белгород#ЕТК#Аптечки#Муниципальные учреждения#Екатерина Никулина#Спецслужбы#Государственные учреждения#Губернатор Гладков
Подпишитесь
Ранен мирный житель: ВСУ обстреляли Грайворонский горокруг
Сегодня, 14:21
Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов региона
Сегодня, 09:05
Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексией
Сегодня, 07:53
Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде
Сегодня, 14:35
Четыре белгородских ребёнка, уехавшие в Пензенскую область в лагерь, заболели ОРВИ
Сегодня, 13:00