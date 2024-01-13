Для белгородских водителей автобусов и спецслужб приобрели 3000 аптечек

3000 индивидуальных аптечек, которые регион обычно приобретает для военнослужащих, раздадут водителям ЕТК, дежурным спецслужбам и оперативным службам. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости всё необходимое было у них «под рукой». Кроме того, для всех муниципальных и государственных учреждений Белгорода приобрели 200 взводных аптечек, каждая из которых рассчитана на 20 человек.