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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Оказание первой медицинской помощи

В Белгороде в хоз- и соцобъектах вблизи укрытий разместят аптечки первой помощи

19 февраля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Оказание первой медицинской помощи

В Белгороде разместят аптечки первой помощи вблизи укрытий на остановках

На оперсовещании правительства Белгородской области обсудили вопрос размещения аптечек первой помощи на территории Белгорода. К 20 февраля разместят 502 аптечки вблизи укрытий на остановках. также установят таблички-указатели. Юрлицам аптечками придётся закупаться самим.

Как сообщается, аптечками первой медицинской помощи обеспечат хозсубъекты и соцобъекты, расположенные «в шаговой доступности» от остановок общественного транспорта, которые оборудованы как защитные сооружения. На сегодня уже отработано 425 укрытий и 319 хоз- и соцобъектов.

Для этих целей приобрели 502 аптечки. В них также можно будет найти жгуты, кровоостанавливающие турникеты и перевязочные материалы. Наполнение таких аптечек согласовано со службами скорой помощи.

Аптечки первой медицинской помощиАптечки первой медицинской помощи
Аптечки первой медицинской помощи
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Однако проблемы возникли со 160 остановками, т. к. они расположены в частном секторе. Так, решается вопрос возможного размещения предметов первой необходимости в домах. Также в трёх местах оказалось достаточно трудно найти аптечки, несмотря на уже размещённые таблички-указатели «Аптечка там» и «Аптечка здесь». К примеру, это касается ТЦ. 20 февраля планируют закончить работы по размещению информационных стендов и табличек.

Аптечки первой медицинской помощиАптечки первой медицинской помощи
Аптечки первой медицинской помощи
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Что касается юрлиц, то на оперсовещании решили, что на собрании оперативного штаба обсудят вопрос об обязательной закупке для всех офисах аптечек за счёт собственных средств. Дополнительно выдадут список того, что должно быть в аптечках.

Напомним также, что в Белгород решено установить 420 контролёров, которые позволят открывать двери в многоквартирных домах в случае обстрела. Устройства разблокируют их при получении сигнала о возможной ракетной опасности.

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