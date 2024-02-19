В Белгороде в хоз- и соцобъектах вблизи укрытий разместят аптечки первой помощи

Однако проблемы возникли со 160 остановками, т. к. они расположены в частном секторе. Так, решается вопрос возможного размещения предметов первой необходимости в домах. Также в трёх местах оказалось достаточно трудно найти аптечки, несмотря на уже размещённые таблички-указатели «Аптечка там» и «Аптечка здесь». К примеру, это касается ТЦ. 20 февраля планируют закончить работы по размещению информационных стендов и табличек.