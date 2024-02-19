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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Белгороде в МКД установили 420 контроллеров для открытия дверей при обстрелах

Это работает: при обстрелах Белгорода 420 дверей подъездов МКД откроют автоматически

19 февраля 2024, 06:43
Фото: 1MI

В Белгороде в МКД установили 420 контроллеров для открытия дверей при обстрелах

Установку устройств обсудили в ходе оперсовещания. Всего в областном центре установили 420 контроллеров для разблокировки входных дверей в МКД Белгорода при получении сигнала ракетной опасности.
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МЧС

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, полностью открыть домофоны нельзя с точки зрения антитеррористической безопасности, комфорта и порядка в подъездах.

Домофоны — общедолевая собственность жителей. То техническое решение, которое нашли, имеет признаки компромиссного. МЧС позитивно воспринимает эту работу. Незапланированные испытания провели — это действительно работает.
Вячеслав Гладков

По данным министра цифрового развития области Сергея Четверикова, при выборе устройств эксперты проанализировали несколько технических решений и выбрали максимально бюджетный вариант и быстрый с точки зрения реализации.

На сегодняшний день в Белгороде установили 420 контроллеров, которые размыкают магнитный замок домофонов после поступления команды из пункта управления — МЧС или ЕДДС Белгорода.

Устройства оснащены сим-картами, которые позволяют размыкать двери в течение 3-5 секунд, а после отмены команды в такой же срок двери замыкать.

Гладков отметил, что затраты на установку устройств область берёт на себя, а содержание и оплата сим-карт станет ответственностью муниципального образования.

Контроллеры для автоматического открытия дверей продолжат устанавливать в Белгороде
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#МЧС#Сим-карты#Реализация#Белгород#Кристина Семенчук#Муниципальное образование#Антитеррористическая безопасность#Ракетная опасность#Министр цифрового развития#Домофоны#Котроллеры
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