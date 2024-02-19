Это работает: при обстрелах Белгорода 420 дверей подъездов МКД откроют автоматически

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, полностью открыть домофоны нельзя с точки зрения антитеррористической безопасности, комфорта и порядка в подъездах.
Домофоны — общедолевая собственность жителей. То техническое решение, которое нашли, имеет признаки компромиссного. МЧС позитивно воспринимает эту работу. Незапланированные испытания провели — это действительно работает.
Вячеслав Гладков
По данным министра цифрового развития области Сергея Четверикова, при выборе устройств эксперты проанализировали несколько технических решений и выбрали максимально бюджетный вариант и быстрый с точки зрения реализации.
На сегодняшний день в Белгороде установили 420 контроллеров, которые размыкают магнитный замок домофонов после поступления команды из пункта управления — МЧС или ЕДДС Белгорода.
Устройства оснащены сим-картами, которые позволяют размыкать двери в течение 3-5 секунд, а после отмены команды в такой же срок двери замыкать.
Гладков отметил, что затраты на установку устройств область берёт на себя, а содержание и оплата сим-карт станет ответственностью муниципального образования.