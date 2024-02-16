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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Проверка контроллеров на домофонах в Белгороде

Контроллеры для автоматического открытия дверей продолжат устанавливать в Белгороде

16 февраля 2024, 17:08
Фото: скриншот из видео со страницы Вячеслава Гладкова
Проверка контроллеров на домофонах в Белгороде

Гладков проверил контроллеры для автоматического открытия дверей в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков проверил, как работают устройства, позволяющие открывать двери в подъезды во время обстрелов. Работа по установке контроллеров продолжится.

Губернатор Вячеслав Гладков проверил работу контроллеров для автоматического открытия дверей в многоквартирных домах после обстрелов. Эта работа в областном центре продолжится.

Как сообщил глава региона, после обстрела Белгорода 30 декабря поступило множество обращений от жителей о том, что во время ракетной опасности невозможно укрыться в подъездах многоэтажек. Речь о том, что горожане, не являющиеся собственниками квартир, не могли попасть в подъезды. Ранее Гладков поручил главе минцифры региона Сергею Четверикову найти техническое решение.

На текущий момент контроллеры уже установили на домофонах 400 подъездов. Губернатор проверил их работу — дверь в подъезд открылась. Устройства в городе продолжат устанавливать дальше. Особенно это касается тех домов, которые находятся рядом с образовательными учреждениями.

Сейчас нам необходимо продолжить установку данных контроллеров, в первую очередь, в тех жилых домах, которые расположены вокруг школ и детских садов, учреждений культуры и спорта, а также в местах с наибольшей проходимостью.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, оснастить специальными контроллерами должны порядка 8000 подъездов. По состоянию на 13 февраля установили 200 устройств.

Проверка контроллеров на домофонах в Белгороде
Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Контроллеры для автоматического открытия дверей в МКД установили на 200 подъездах
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