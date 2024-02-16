Контроллеры для автоматического открытия дверей продолжат устанавливать в Белгороде

Как сообщил глава региона, после обстрела Белгорода 30 декабря поступило множество обращений от жителей о том, что во время ракетной опасности невозможно укрыться в подъездах многоэтажек. Речь о том, что горожане, не являющиеся собственниками квартир, не могли попасть в подъезды. Ранее Гладков поручил главе минцифры региона Сергею Четверикову найти техническое решение.