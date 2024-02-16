Контроллеры для автоматического открытия дверей продолжат устанавливать в Белгороде

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Губернатор Вячеслав Гладков проверил работу контроллеров для автоматического открытия дверей в многоквартирных домах после обстрелов. Эта работа в областном центре продолжится.
Как сообщил глава региона, после обстрела Белгорода 30 декабря поступило множество обращений от жителей о том, что во время ракетной опасности невозможно укрыться в подъездах многоэтажек. Речь о том, что горожане, не являющиеся собственниками квартир, не могли попасть в подъезды. Ранее Гладков поручил главе минцифры региона Сергею Четверикову найти техническое решение.
На текущий момент контроллеры уже установили на домофонах 400 подъездов. Губернатор проверил их работу — дверь в подъезд открылась. Устройства в городе продолжат устанавливать дальше. Особенно это касается тех домов, которые находятся рядом с образовательными учреждениями.
Сейчас нам необходимо продолжить установку данных контроллеров, в первую очередь, в тех жилых домах, которые расположены вокруг школ и детских садов, учреждений культуры и спорта, а также в местах с наибольшей проходимостью.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, оснастить специальными контроллерами должны порядка 8000 подъездов. По состоянию на 13 февраля установили 200 устройств.