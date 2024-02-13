Контроллеры для автоматического открытия дверей в МКД установили на 200 подъездах

Posted Вчера, 17:28
Published Вчера, 17:28
Modified Вчера, 17:30
Updated Вчера, 17:30
В ходе прямого эфира к губернатору обратилась белгородка Светлана. Она отметила, что дети выходят в школы, но не на всех маршрутах есть укрытия. Поэтому женщина попросила проработать вопрос по отключению домофонов.
Глава региона отметил, что над этим работают. Контроллеры для автоматического открытия дверей при обстреле уже установили на 200 подъездах. Всего закупили 1000 устройств. Осталось оснастись ещё порядка 8000 подъездов.
Контроллеры позволяют во время включения сигнала ракетной опасности автоматически открывать двери подъездов, в после окончания — закрывать. Работы ведутся. В конце месяца проведём испытания.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее в городской администрации сообщили, что жители Белгорода не будут платить за установку устройств для автоматического открывания подъездных дверей во время объявления ракетной опасности. Деньги на эти нужды выделят из внебюджетных источников.