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Дверь в подъезд МКД

В МКД установят контроллеры для открытия двери при обстреле. Кто за них заплатит?

13 февраля 2024, 09:49
Фото: 1MI
Дверь в подъезд МКД

Белгородцам не нужно платить за устройства для открывания дверей при обстрелах

Белгородцам рассказали, нужно ли платить за установку специальных устройств, которые будут открывать подъездные двери при объявлении ракетной опасности. Ответ в мэрии дали журналистам «Открытого Белгорода».

В городской администрации сообщили, что жители Белгорода не будут платить за установку устройств для автоматического открывания подъездных дверей во время объявления ракетной опасности. Деньги на эти нужды выделят из внебюджетных источников.

Тем не менее называть точную сумму для приобретения контроллеров власти не стали, сославшись на разную стоимость в зависимости от поставщика и модели.

Монтаж оборудования планируется выполнить в максимально краткие сроки, отметили в администрации. Мэр Валентин Демидов отмечал, что такими контроллерами оборудуют более 5 тыс. домофонов.

Напомним, что в начале января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил сделать возможным автоматическое открывание подъездных дверей, на которых есть домофон, при обстрелах, чтобы прохожие с улиц могли забежать внутрь и спрятаться. Позже министр цифрового развития предложил открывать двери с помощью специального оборудования, общие затраты на которые составят 56,62 миллиона за установку и чуть больше 2 млн рублей ежемесячно на обслуживание.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Домофон#Устройства#Тревога#Александра Склярова#Контроллеры
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