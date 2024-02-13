В МКД установят контроллеры для открытия двери при обстреле. Кто за них заплатит?

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
В городской администрации сообщили, что жители Белгорода не будут платить за установку устройств для автоматического открывания подъездных дверей во время объявления ракетной опасности. Деньги на эти нужды выделят из внебюджетных источников.
Тем не менее называть точную сумму для приобретения контроллеров власти не стали, сославшись на разную стоимость в зависимости от поставщика и модели.
Монтаж оборудования планируется выполнить в максимально краткие сроки, отметили в администрации. Мэр Валентин Демидов отмечал, что такими контроллерами оборудуют более 5 тыс. домофонов.
Напомним, что в начале января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил сделать возможным автоматическое открывание подъездных дверей, на которых есть домофон, при обстрелах, чтобы прохожие с улиц могли забежать внутрь и спрятаться. Позже министр цифрового развития предложил открывать двери с помощью специального оборудования, общие затраты на которые составят 56,62 миллиона за установку и чуть больше 2 млн рублей ежемесячно на обслуживание.