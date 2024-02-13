В МКД установят контроллеры для открытия двери при обстреле. Кто за них заплатит?

Напомним, что в начале января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил сделать возможным автоматическое открывание подъездных дверей, на которых есть домофон, при обстрелах, чтобы прохожие с улиц могли забежать внутрь и спрятаться. Позже министр цифрового развития предложил открывать двери с помощью специального оборудования, общие затраты на которые составят 56,62 миллиона за установку и чуть больше 2 млн рублей ежемесячно на обслуживание.