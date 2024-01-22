Открыть за 5 секунд, но нужно 56 млн: как быть с подъездами в МКД при обстрелах

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Открывать двери дистанционно сразу же после поступления сигнала «ракетная опасность» поможет специальное оборудование — GSM-контроллер. Это оборудование работает по следующей схеме: служба МЧС в специальном онлайн-сервисе активирует открытие дверей, сигнал принимает контроллер, он размыкает магнитный замок на дверях подъезда. Также двери с таким контроллером смогут открыть экипажи скорой помощи через планшеты и службы МЧС через диспетчеров.
Стоимость одного GSM-контроллера — 10 тысяч рублей за установку и 30 рублей на обслуживание ежемесячно. Установить такие устройства необходимо на 5662 подъезда, полностью оборудовать подъезды смогут за месяц.
Общие затраты на них составят 56,62 миллиона за установку и чуть больше 2 млн рублей ежемесячно на обслуживание. По словам министра, на сегодня такое решение самое дешёвое. Однако губернатор с этим не согласен: 10 тысяч рублей за одно устройство — это дорого:
«Мне бы хотелось, чтобы было дешевле, в два раза, и лучше. Поэтому давайте подумаем, как снизить стоимость».
Также Вячеслав Гладков поручил проверить эффективность этого решения, а также посмотреть, что с домофонами можно сделать в других приграничных населённых пунктах, таких как Шебекино, Валуйки, Уразово.