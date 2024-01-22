Открыть за 5 секунд, но нужно 56 млн: как быть с подъездами в МКД при обстрелах

Общие затраты на них составят 56,62 миллиона за установку и чуть больше 2 млн рублей ежемесячно на обслуживание. По словам министра, на сегодня такое решение самое дешёвое. Однако губернатор с этим не согласен: 10 тысяч рублей за одно устройство — это дорого: