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Подъезд

Ракетная опасность — подъезды открываются: Гладков дал поручения по доступу в укрытия

9 января 2024, 06:37
Фото: 1MI
Подъезд

В Белгороде во время ракетной опасности могут перестать работать домофоны

На оперативном совещании губернатор поручил минцифры обеспечить для прохожих доступ в укрытия МКД без нарушения закона об антитеррористической защищённости.

В ходе еженедельного совещания правительства региона Вячеслав Гладков рассказал о жалобах жителей Белгорода, которые, проходя мимо МКД во время обстрелов, не могли попасть в укрытия из-за домофона. Он отметил, что мэр города Демидов уже занимается предоставлением ключей от подвалов «в каждую квартиру», но нужно позаботиться и о тех, кто находится в момент обстрела на улице.

Министру цифрового развития области до завтрашнего дня предстоит найти решение, которое при получении сигнала «ракетная опасность» позволит отключить домофоны и дать возможность прохожим укрыться в подвалах многоквартирных домов. При этом нужно соблюсти закон об антитеррористической защищённости, подчёркивает губернатор:

«Техническая возможность такая должна быть найдена. Но не должно быть такого, что теперь есть везде доступ — заходи кто хочешь и делай что хочешь».

Кроме того, управлению региональной безопасности нужно будет проверить доступ в укрытия со стороны коммерческих предприятий.

«Здесь уже каждому ключ не раздашь. Здесь задача ЧОПов и администрации обеспечить людям которые находятся рядом с помещениями возможность спасти жизнь и здоровье».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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