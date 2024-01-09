Ракетная опасность — подъезды открываются: Гладков дал поручения по доступу в укрытия

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В ходе еженедельного совещания правительства региона Вячеслав Гладков рассказал о жалобах жителей Белгорода, которые, проходя мимо МКД во время обстрелов, не могли попасть в укрытия из-за домофона. Он отметил, что мэр города Демидов уже занимается предоставлением ключей от подвалов «в каждую квартиру», но нужно позаботиться и о тех, кто находится в момент обстрела на улице.
Министру цифрового развития области до завтрашнего дня предстоит найти решение, которое при получении сигнала «ракетная опасность» позволит отключить домофоны и дать возможность прохожим укрыться в подвалах многоквартирных домов. При этом нужно соблюсти закон об антитеррористической защищённости, подчёркивает губернатор:
«Техническая возможность такая должна быть найдена. Но не должно быть такого, что теперь есть везде доступ — заходи кто хочешь и делай что хочешь».
Кроме того, управлению региональной безопасности нужно будет проверить доступ в укрытия со стороны коммерческих предприятий.
«Здесь уже каждому ключ не раздашь. Здесь задача ЧОПов и администрации обеспечить людям которые находятся рядом с помещениями возможность спасти жизнь и здоровье».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области