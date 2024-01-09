Ракетная опасность — подъезды открываются: Гладков дал поручения по доступу в укрытия

В ходе еженедельного совещания правительства региона Вячеслав Гладков рассказал о жалобах жителей Белгорода, которые, проходя мимо МКД во время обстрелов, не могли попасть в укрытия из-за домофона. Он отметил, что мэр города Демидов уже занимается предоставлением ключей от подвалов «в каждую квартиру», но нужно позаботиться и о тех, кто находится в момент обстрела на улице.