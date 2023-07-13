В белгородских школах ставят домофоны с распознаванием лиц

На сегодняшний день вопрос с форматом работы каждой из школ Белгородского района до конца ещё не решён, ситуация прояснится ближе к 15 августа. Если будет позволять оперативная обстановка, школы и детсады района вернутся к очному режиму. Сейчас их готовят к этому: в зданиях устанавливают домофоны с распознаванием лиц, а подвалы приводят в порядок на случай временного укрытия в них детей.