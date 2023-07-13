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В белгородских школах ставят домофоны с распознаванием лиц

13 июля 2023, 16:22
Фото: Midjourney
13 июля в ходе прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал об усилении безопасности в школах и детских садах в новом учебном году в связи с возвращением учреждений к очному формату работы.
Сюжет
Школы

На сегодняшний день вопрос с форматом работы каждой из школ Белгородского района до конца ещё не решён, ситуация прояснится ближе к 15 августа. Если будет позволять оперативная обстановка, школы и детсады района вернутся к очному режиму. Сейчас их готовят к этому: в зданиях устанавливают домофоны с распознаванием лиц, а подвалы приводят в порядок на случай временного укрытия в них детей.

Мы сегодня готовим школы: установка домофонов в образовательных учреждениях, в детских садах с распознаванием лиц, наведение порядка в подвальных помещениях для временного размещения детей. То есть мы сегодня делаем всё, чтобы обучение детей было безопасным. Для нас это главное.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Точно известно, что школы в 20-километровой зоне от границы работать по-прежнему не будут: учеников либо будут возить в другие школы, либо оставят на дистанте. Где-то, возможно, введут смешанное обучение. По каждой школе вопрос будет решаться отдельно.

В целом рассматриваются три основных варианта обучения детей: очный, дистанционный или самостоятельная подготовка. Родители, которые не захотят, чтобы ребёнок учился очно, смогут оставить его на удалёнке.

Напомним, помимо домофонов, окна в школах и детских садах Белгородской области обклеят бронеплёнкой. Это обезопасит детей и имущество от осколков в случае попадания в здание снаряда.

Окна белгородских школ и детсадов обклеят бронеплёнкой
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#Алина Харина#Школы#Школьник#Меры безопасности#Бронеплёнка#Формат обучения#Образование#Белгородская область#Владимир перцев
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