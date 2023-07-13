В белгородских школах ставят домофоны с распознаванием лиц

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
На сегодняшний день вопрос с форматом работы каждой из школ Белгородского района до конца ещё не решён, ситуация прояснится ближе к 15 августа. Если будет позволять оперативная обстановка, школы и детсады района вернутся к очному режиму. Сейчас их готовят к этому: в зданиях устанавливают домофоны с распознаванием лиц, а подвалы приводят в порядок на случай временного укрытия в них детей.
Мы сегодня готовим школы: установка домофонов в образовательных учреждениях, в детских садах с распознаванием лиц, наведение порядка в подвальных помещениях для временного размещения детей. То есть мы сегодня делаем всё, чтобы обучение детей было безопасным. Для нас это главное.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Точно известно, что школы в 20-километровой зоне от границы работать по-прежнему не будут: учеников либо будут возить в другие школы, либо оставят на дистанте. Где-то, возможно, введут смешанное обучение. По каждой школе вопрос будет решаться отдельно.
В целом рассматриваются три основных варианта обучения детей: очный, дистанционный или самостоятельная подготовка. Родители, которые не захотят, чтобы ребёнок учился очно, смогут оставить его на удалёнке.
Напомним, помимо домофонов, окна в школах и детских садах Белгородской области обклеят бронеплёнкой. Это обезопасит детей и имущество от осколков в случае попадания в здание снаряда.