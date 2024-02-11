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Posted Вчера, 14:14

Published Вчера, 14:14

Modified Вчера, 15:13

Updated Вчера, 15:13

Жителей посёлка Ровеньки предупреждали о ракетной опасности

Ракетную опасность впервые объявили в одном из районов Белгородской области

11 февраля 2024, 14:14
Фото: Bel.ru

Жителей посёлка Ровеньки предупреждали о ракетной опасности

11 февраля в 16:53 в Ровеньках объявили ракетную опасность. Жителей попросили спрятаться в безопасном месте. Об угрозе сообщили в региональном МЧС.

Сегодня, 11 февраля, в посёлке Ровеньки Ровеньского района Белгородской области впервые объявили ракетную опасность. Жителей населённого пункта попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.

Отбой сигнала объявили спустя 18 минут.

Отметим, что последний раз ракетную опасность объявляли вчера, 10 февраля, в Белгороде и Белгородском районе. Отбой сигнала поступил спустя 11 минут.

6 февраля о ракетной опасности предупреждали жителей на всей территории Белгородской области. Ранее уведомление касалось только конкретных городов и районов.

В мэрии Белгорода автомобилистам объяснили, что делать при обстрелах.

Автомобилистам объяснили, как поступать при объявлении ракетной опасности в Белгороде
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#Белгородская область#Ровеньки#Белгород#Александра Склярова#Ракетная опасность
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