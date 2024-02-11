Ракетную опасность впервые объявили в одном из районов Белгородской области

Posted Вчера, 14:14
Published Вчера, 14:14
Modified Вчера, 15:13
Updated Вчера, 15:13
Сегодня, 11 февраля, в посёлке Ровеньки Ровеньского района Белгородской области впервые объявили ракетную опасность. Жителей населённого пункта попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться дома.
Отбой сигнала объявили спустя 18 минут.
Отметим, что последний раз ракетную опасность объявляли вчера, 10 февраля, в Белгороде и Белгородском районе. Отбой сигнала поступил спустя 11 минут.
6 февраля о ракетной опасности предупреждали жителей на всей территории Белгородской области. Ранее уведомление касалось только конкретных городов и районов.
В мэрии Белгорода автомобилистам объяснили, что делать при обстрелах.