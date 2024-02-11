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Posted Вчера, 12:16

Published Вчера, 12:16

Modified Вчера, 12:18

Updated Вчера, 12:18

В мэрии Белгорода рассказали, что делать автомобилистам при обстреле

Автомобилистам объяснили, как поступать при объявлении ракетной опасности в Белгороде

11 февраля 2024, 12:16
Фото: Bel.ru

В мэрии Белгорода рассказали, что делать автомобилистам при обстреле

Автомобилисты начали интересоваться в социальных сетях, как им поступать при ракетной опасности и обстрелах, если останавливаться на остановках нельзя, а ближайшие укрытия установлены именно там. Про порядок действий рассказали в мэрии Белгорода.

Одна женщина рассказала, что вечером 8 февраля она вместе со своими детьми ехала в автомобиле по проспекту Богдана Хмельницкого, когда система ПВО начала уничтожать воздушные цели ВСУ. В этот момент женщина решила остановиться на остановке по улице Гагарина и пройти вместе с детьми в укрытие, размещённое на остановке.

При этом я была вынуждена нарушить правила дорожного движения, проехать по выделенной полосе для автобусов и остановиться под запрещающие знаки. В это время ещё минимум два автомобиля поступили так же. Понимаю, что в данной ситуации штраф не главное, но хотелось бы знать на будущее: при аналогичных обстоятельствах мои действия будут являться основанием для штрафа?
задала вопрос жительница

В городской администрации жителям ответили, что в случае обстрелов или объявления ракетной опасности стоит поставить авто на аварийный сигнал.

При объявлении сигнала «Ракетная опасность» рекомендуем остановить транспортное средство, поставить на сигнал аварийный и пройти в ближайшие помещение или укрытие.
мэрия Белгорода

Кроме этого, мэрия направила белгородцев в ГИБДД «для проработки вопроса отмены штрафа в индивидуальном порядке».

Напомним, что у водителей автобусов тоже есть регламент действий при обстреле и ракетной опасности. Так, перевозчики должны остановить автобус около остановки, на которой размещены укрытия, сообщить пассажирам о необходимости проследовать в безопасное место и помочь выйти инвалидам, раненым и пожилым людям.

После того, как обстрел завершиться, водитель может продолжить путь. При этом ещё раз брать плату с пассажиров за проезд, если он уже был оплачен, водители не должны.

Нужно ли ещё раз платить за проезд, если высадили во время ракетной опасности?
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#Белгородская область#Водители#Автомобилисты#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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