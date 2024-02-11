Автомобилистам объяснили, как поступать при объявлении ракетной опасности в Белгороде

Одна женщина рассказала, что вечером 8 февраля она вместе со своими детьми ехала в автомобиле по проспекту Богдана Хмельницкого, когда система ПВО начала уничтожать воздушные цели ВСУ. В этот момент женщина решила остановиться на остановке по улице Гагарина и пройти вместе с детьми в укрытие, размещённое на остановке.