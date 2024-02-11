Автомобилистам объяснили, как поступать при объявлении ракетной опасности в Белгороде

Posted Вчера, 12:16
Published Вчера, 12:16
Modified Вчера, 12:18
Updated Вчера, 12:18
Одна женщина рассказала, что вечером 8 февраля она вместе со своими детьми ехала в автомобиле по проспекту Богдана Хмельницкого, когда система ПВО начала уничтожать воздушные цели ВСУ. В этот момент женщина решила остановиться на остановке по улице Гагарина и пройти вместе с детьми в укрытие, размещённое на остановке.
При этом я была вынуждена нарушить правила дорожного движения, проехать по выделенной полосе для автобусов и остановиться под запрещающие знаки. В это время ещё минимум два автомобиля поступили так же. Понимаю, что в данной ситуации штраф не главное, но хотелось бы знать на будущее: при аналогичных обстоятельствах мои действия будут являться основанием для штрафа?
задала вопрос жительница
В городской администрации жителям ответили, что в случае обстрелов или объявления ракетной опасности стоит поставить авто на аварийный сигнал.
При объявлении сигнала «Ракетная опасность» рекомендуем остановить транспортное средство, поставить на сигнал аварийный и пройти в ближайшие помещение или укрытие.
мэрия Белгорода
Кроме этого, мэрия направила белгородцев в ГИБДД «для проработки вопроса отмены штрафа в индивидуальном порядке».
Напомним, что у водителей автобусов тоже есть регламент действий при обстреле и ракетной опасности. Так, перевозчики должны остановить автобус около остановки, на которой размещены укрытия, сообщить пассажирам о необходимости проследовать в безопасное место и помочь выйти инвалидам, раненым и пожилым людям.
После того, как обстрел завершиться, водитель может продолжить путь. При этом ещё раз брать плату с пассажиров за проезд, если он уже был оплачен, водители не должны.