Нужно ли ещё раз платить за проезд, если высадили во время ракетной опасности?

Posted 9 февраля, 11:15
Published 9 февраля, 11:15
Modified 9 февраля, 13:46
Updated 9 февраля, 13:46
Белгородцы не раз задавали вопросы, что нужно делать, если оказался в общественном транспорте во время обстрела или объявления ракетной опасности. Ответ на этот вопрос даёт региональное правительство.
В случае включения сирен и поступления сигнала «Внимание всем!», объявления ракетной опасности водителям автобусов необходимо незамедлительно остановить транспорт. Пассажирам следует покинуть его и проследовать в безопасное место. Это же правило распространяется на ситуацию, когда произошёл обстрел.
Водитель должен остановить транспорт «в крайней правой полосе движения соответствующего направления», открыть все двери и сделать объявление о том, что нужно пройти в укрытие. В случае необходимости водителям следует помочь эвакуировать пассажиров — в первую очередь инвалидов, раненых и потерявших сознание.
Продолжить поездку можно, когда обстрел завершится и когда объявят отбой ракетной опасности. При этом ещё раз брать плату с пассажиров за проезд (если он уже был оплачен) водители не должны.
Соответствующие дополнения внесли в документ об организации пассажирских перевозок в Белгороде и Белгородском районе. Несмотря на то, что корректировки официально появились недавно, водители автобусов уже следуют прописанным правилам. Ранее белгородцы сообщали, что во время атак 7 февраля водители останавливали транспорт у ближайших павильонов, открывали двери и просили пройти в укрытия. Когда опасность миновала, поездку продолжили.