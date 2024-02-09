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Posted 9 февраля, 11:15

Published 9 февраля, 11:15

Modified 9 февраля, 13:46

Updated 9 февраля, 13:46

Автобус

Нужно ли ещё раз платить за проезд, если высадили во время ракетной опасности?

9 февраля 2024, 11:15
Фото: 1MI
Автобус

Белгородские власти определили порядок действий водителей автобусов при обстреле

Водителям необходимо остановить транспорт, открыть все двери и попросить пассажиров пройти в укрытие. Когда опасность уйдёт, деньги с уже оплативших проезд пассажиров брать не должны. Корректировки внесли в уже существующий документ об организации транспортного обслуживания.
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Автобус

Белгородцы не раз задавали вопросы, что нужно делать, если оказался в общественном транспорте во время обстрела или объявления ракетной опасности. Ответ на этот вопрос даёт региональное правительство.

В случае включения сирен и поступления сигнала «Внимание всем!», объявления ракетной опасности водителям автобусов необходимо незамедлительно остановить транспорт. Пассажирам следует покинуть его и проследовать в безопасное место. Это же правило распространяется на ситуацию, когда произошёл обстрел.

Водитель должен остановить транспорт «в крайней правой полосе движения соответствующего направления», открыть все двери и сделать объявление о том, что нужно пройти в укрытие. В случае необходимости водителям следует помочь эвакуировать пассажиров — в первую очередь инвалидов, раненых и потерявших сознание.

Продолжить поездку можно, когда обстрел завершится и когда объявят отбой ракетной опасности. При этом ещё раз брать плату с пассажиров за проезд (если он уже был оплачен) водители не должны.

Соответствующие дополнения внесли в документ об организации пассажирских перевозок в Белгороде и Белгородском районе. Несмотря на то, что корректировки официально появились недавно, водители автобусов уже следуют прописанным правилам. Ранее белгородцы сообщали, что во время атак 7 февраля водители останавливали транспорт у ближайших павильонов, открывали двери и просили пройти в укрытия. Когда опасность миновала, поездку продолжили.

Высаживают или едут дальше? Стали известны действия водителей автобусов при обстрелах
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#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Оплата проезда#Обстрел#Ракетная опасность
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