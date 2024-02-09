Нужно ли ещё раз платить за проезд, если высадили во время ракетной опасности?

Соответствующие дополнения внесли в документ об организации пассажирских перевозок в Белгороде и Белгородском районе. Несмотря на то, что корректировки официально появились недавно, водители автобусов уже следуют прописанным правилам. Ранее белгородцы сообщали, что во время атак 7 февраля водители останавливали транспорт у ближайших павильонов, открывали двери и просили пройти в укрытия. Когда опасность миновала, поездку продолжили.