Не только врачам будут доплачивать за спасение раненных при обстрелах белгородцев

Posted Вчера, 07:09
Published Вчера, 07:09
Modified Вчера, 07:11
Updated Вчера, 07:11
В 2024 году в Белгородской области продолжат перечислять денежные выплаты тем медикам, врачам, младшему и среднему персоналу, которые работают с раненными при обстрелах жителями и военнослужащими.
За прошлый, 2023 год, в регионе выплату получили более 1700 человек. В новом году её расширят и на водителей скорой медицинской помощи.
Отметим, что выплаты медикам перечисляют благодаря решению президента России Владимира Путина.
Это не единственные выплаты врачам и медсёстрам. Так, например, за досрочный выход из декрета среднему медперсоналу будут ежемесячно доплачивать 20 тыс. рублей, врачам — 30 тыс. рублей. Доплату медики будут получать до тех пор, пока их ребёнку не исполнится три года.