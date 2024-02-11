Не только врачам будут доплачивать за спасение раненных при обстрелах белгородцев

Это не единственные выплаты врачам и медсёстрам. Так, например, за досрочный выход из декрета среднему медперсоналу будут ежемесячно доплачивать 20 тыс. рублей, врачам — 30 тыс. рублей. Доплату медики будут получать до тех пор, пока их ребёнку не исполнится три года.