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Posted Вчера, 07:09

Published Вчера, 07:09

Modified Вчера, 07:11

Updated Вчера, 07:11

Водители СМП тоже получат выплаты за помощь раненым при обстрелах белгородцам

Не только врачам будут доплачивать за спасение раненных при обстрелах белгородцев

11 февраля 2024, 07:09
Фото: 1MI

Водители СМП тоже получат выплаты за помощь раненым при обстрелах белгородцам

Выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу начали начислять ещё в 2023 году. В этом году выплату решили расширить на водителей скорой помощи. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Выплаты

В 2024 году в Белгородской области продолжат перечислять денежные выплаты тем медикам, врачам, младшему и среднему персоналу, которые работают с раненными при обстрелах жителями и военнослужащими.

За прошлый, 2023 год, в регионе выплату получили более 1700 человек. В новом году её расширят и на водителей скорой медицинской помощи.

Отметим, что выплаты медикам перечисляют благодаря решению президента России Владимира Путина.

Это не единственные выплаты врачам и медсёстрам. Так, например, за досрочный выход из декрета среднему медперсоналу будут ежемесячно доплачивать 20 тыс. рублей, врачам — 30 тыс. рублей. Доплату медики будут получать до тех пор, пока их ребёнку не исполнится три года.

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#Белгородская область#Врачи#Денежные выплаты#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Средний медперсонал#Александра Склярова
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