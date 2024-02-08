Какие выплаты на детей положены родителям в Белгородской области

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Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Государственная Дума приняла закон, запрещающий увольнять родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет в одиночку. В настоящий момент норма распространяется только на тех родителей, чьим детям не исполнилось 14 лет. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько одиноких родителей в Белгородской области.
Как сообщили в региональном правительстве, министерство соцзащиты населения Белгородской области ведёт учёт только тех граждан всех категорий, которые обратились за получением мер социальной поддержки.
По данным, которые есть в ведомственной информационной системе министерства, на 1 января 2024 года на территории Белгородской области получателями мер социальной поддержки являются 3375 одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет. В 2023 году такие меры поддержки получали 5796 одиноких родителей, в 2022 году — 8384.
В ведомстве добавили, что на территории области воспитанием оставшихся без родителей детей в возрасте до 18 лет занимаются опекуны и приёмные родители. Их общее число в 2022 году достигало 1304 человек, в 2023 году — 1271 человека, а в 2024 году — 1249.
Чтобы оказать материальную поддержку родителям, воспитывающим детей до 16 лет, в том числе одиноким родителям, на территории Белгородской области предусмотрены следующие выплаты: