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В Белгородской области сократилось число одиноких родителей

Какие выплаты на детей положены родителям в Белгородской области

8 февраля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области сократилось число одиноких родителей

Госдума утвердила запрет увольнять одиноких родителей детей до 16 лет. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько одиноких родителей проживают на территории Белгородской области.
Сюжет
Госдума

Государственная Дума приняла закон, запрещающий увольнять родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет в одиночку. В настоящий момент норма распространяется только на тех родителей, чьим детям не исполнилось 14 лет. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько одиноких родителей в Белгородской области.

Как сообщили в региональном правительстве, министерство соцзащиты населения Белгородской области ведёт учёт только тех граждан всех категорий, которые обратились за получением мер социальной поддержки.

По данным, которые есть в ведомственной информационной системе министерства, на 1 января 2024 года на территории Белгородской области получателями мер социальной поддержки являются 3375 одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет. В 2023 году такие меры поддержки получали 5796 одиноких родителей, в 2022 году — 8384.

В ведомстве добавили, что на территории области воспитанием оставшихся без родителей детей в возрасте до 18 лет занимаются опекуны и приёмные родители. Их общее число в 2022 году достигало 1304 человек, в 2023 году — 1271 человека, а в 2024 году — 1249.

Чтобы оказать материальную поддержку родителям, воспитывающим детей до 16 лет, в том числе одиноким родителям, на территории Белгородской области предусмотрены следующие выплаты:

  • ежемесячное пособие на ребёнка в размере 427 рублей, в том числе в повышенном размере;
  • на детей одиноких матерей — 855 рублей;
  • на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, — 1886 рублей;
  • на детей-инвалидов одинокой матери — 8698 рублей;
  • ежемесячное пособие одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, в размере 10 000 рублей, 15 000 рублей и 20 000 рублей;
  • единовременная выплата студенческим семьям, семьям аспирантов и ординаторов, в том числе одиноким родителям, родившим ребёнка — 100 000 рублей;
  • ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям, имеющим детей, и одиноким матерям, обучающимся в образовательных организациях на территории Белгородской области.
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#Белгородская область#Закон#Алименты#Госдума#Дети-инвалиды#Увольнение#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Социальная поддержка#Единовременная выплата#Материальная поддержка#Студенческие семьи
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