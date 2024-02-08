Какие выплаты на детей положены родителям в Белгородской области

В ведомстве добавили, что на территории области воспитанием оставшихся без родителей детей в возрасте до 18 лет занимаются опекуны и приёмные родители. Их общее число в 2022 году достигало 1304 человек, в 2023 году — 1271 человека, а в 2024 году — 1249.