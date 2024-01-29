Белгородских медсестёр стимулируют выйти раньше из декрета

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В Белгородской области расширили меры социальной поддержки для среднего медицинского персонала. Так, по информации регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, белгородским медсёстрам, досрочно вышедшим из декретного отпуска, будут ежемесячно доплачивать 20 тыс. рублей.
Ранее такую выплату получали только врачи — им доплачивают 30 тыс. рублей к зарплате за досрочный выход из декрета. Специалисты, согласившиеся выйти на работу раньше срока, будут получать доплату каждый месяц вплоть до того момента, как их ребёнку исполнится три года.
В настоящий момент досрочно выйти из декрета согласились более 80 человек, которые напрямую оказывают медпомощь пациентам.