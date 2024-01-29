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Published Сегодня, 14:34

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Updated Сегодня, 14:36

Медсестра

Белгородских медсестёр стимулируют выйти раньше из декрета

29 января 2024, 14:34
Фото: 1MI
Медсестра

Доплату за досрочный выход из декрета распространили на белгородских медсестёр

Ранее доплата за досрочный выход из декрета касалась только врачей. Теперь же ежемесячная выплата будет прибавляться и к зарплате среднего медперсонала. Медсёстрам в месяц готовы доплачивать 20 тыс. рублей. Об этом сообщил глава регионального минздрава.
Сюжет
Медики

В Белгородской области расширили меры социальной поддержки для среднего медицинского персонала. Так, по информации регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, белгородским медсёстрам, досрочно вышедшим из декретного отпуска, будут ежемесячно доплачивать 20 тыс. рублей.

Ранее такую выплату получали только врачи — им доплачивают 30 тыс. рублей к зарплате за досрочный выход из декрета. Специалисты, согласившиеся выйти на работу раньше срока, будут получать доплату каждый месяц вплоть до того момента, как их ребёнку исполнится три года.

В настоящий момент досрочно выйти из декрета согласились более 80 человек, которые напрямую оказывают медпомощь пациентам.

Гладков напомнил о доплате белгородским врачам за досрочный выход из декрета
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#Белгородская область#Денежные выплаты#Медики#Новости Белгорода#Белгород#Андрей иконников#Декрет#Александра Склярова
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