Белгородских медсестёр стимулируют выйти раньше из декрета

Ранее такую выплату получали только врачи — им доплачивают 30 тыс. рублей к зарплате за досрочный выход из декрета. Специалисты, согласившиеся выйти на работу раньше срока, будут получать доплату каждый месяц вплоть до того момента, как их ребёнку исполнится три года.