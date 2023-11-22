Гладков напомнил о доплате белгородским врачам за досрочный выход из декрета

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
К губернатору обратилась местная жительница с вопросом о доплатах белгородским медикам, которые раньше срока вышли из декрета. Глава региона отметил, что выплата есть, врачам в таких случаях доплачивают 35 тыс. рублей.
Врачи, которые принимают решение о досрочном выходе на работу, получают 35 тыс. рублей за каждый месяц раннего выхода. Это врачи, которые работают в амбулаторном звене.
Вячеслав Гладков
Напомним, что поощрять врачей за досрочный выход из декрета начали в 2021 году. За это время выплаты получили 118 медиков.