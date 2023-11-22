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Гладков напомнил о доплате белгородским врачам за досрочный выход из декрета

Гладков напомнил о доплате белгородским врачам за досрочный выход из декрета

22 ноября 2023, 17:11
Фото: 1MI
Вопрос задала во время прямого эфира губернатора местная жительница. Женщина поинтересовалась, действительно ли медикам доплачивают за выход из декрета раньше срока.

К губернатору обратилась местная жительница с вопросом о доплатах белгородским медикам, которые раньше срока вышли из декрета. Глава региона отметил, что выплата есть, врачам в таких случаях доплачивают 35 тыс. рублей.

Врачи, которые принимают решение о досрочном выходе на работу, получают 35 тыс. рублей за каждый месяц раннего выхода. Это врачи, которые работают в амбулаторном звене.
Вячеслав Гладков

Напомним, что поощрять врачей за досрочный выход из декрета начали в 2021 году. За это время выплаты получили 118 медиков.

Гладков: 118 врачей получили доплату за досрочный выход из декрета
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#Общество#Белгородская область#Медицина#Врачи#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Доплаты#Декрет
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