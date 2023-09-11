Под Белгородом дети остались без педиатров. Врачи ушли в декрет

Также к губернатору обратилась и другая белгородка, которая попала в ту же очередь. Она написала, что в населённом пункте нет сейчас постоянного врача. И толпы к педиатру такие, будто уже начался сезон болезней. Глава региона объяснил эту ситуацию декретами сразу двоих специалистов.Так, устранят проблемы с врачами уже завтра, 12 сентября.