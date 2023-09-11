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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Под Белгородом дети остались без педиатров. Врачи ушли в декрет

Под Белгородом дети остались без педиатров. Врачи ушли в декрет

11 сентября 2023, 17:09
Фото: 1MI
О ситуации в Майском рассказал губернатор после жалоб родителей на жуткие очереди и невозможность получить справку для выписки ребёнка. В ситуации разберутся.
Сюжет
Дети

Главе Белгородской области в понедельник, 11 сентября, поступили сразу несколько жалоб на ситуацию с детскими врачами под Белгородом, в посёлке Майский. Юные белгородцы остались без постоянного специалиста, что вызвало жуткие очереди.

В амбулатории посёлка Майский принимает один педиатр. Сегодня в очереди простояли с 8 до 12. На приём попали всего порядка десяти человек — закрыть или открыть больничные листы. После врач уехала на вызовы, сказала, что это не её проблемы. Как быть?
Евгений, местный житель

Также к губернатору обратилась и другая белгородка, которая попала в ту же очередь. Она написала, что в населённом пункте нет сейчас постоянного врача. И толпы к педиатру такие, будто уже начался сезон болезней. Глава региона объяснил эту ситуацию декретами сразу двоих специалистов.Так, устранят проблемы с врачами уже завтра, 12 сентября.

Двое человек у нас ушли в декрет, поэтому есть временная кадровая проблема. С завтрашнего дня добавляем двух врачей общей практики, а с понедельника будут уже два педиатра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Медицина#Белгородский район#Дети#Майский#Педиатр#Белгород#Вячеслав Гладков#Декрет#Нехватка кадров#Милена Фишер
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