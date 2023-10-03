Гладков: 118 врачей получили доплату за досрочный выход из декрета

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Глава региона напомнил о реализации региональной программы, направленной на решение проблемы временного отсутствия врача на рабочем месте. Некоторые молодые медики находятся в декретном отпуске, что может негативно сказаться на качественно оказанной медпомощи. Чтобы решить эту проблему, в регионе приняли решение доплачивать женщинам-врачам за досрочный выход из декретного отпуска. Такой возможностью воспользовались уже 118 человек.
Поощрять врачей за досрочный выход из декрета стали в 2021 году. Женщинам-врачам начисляют 35 тыс. рублей, из которых 30 тыс. выдают сразу на руки. Только в Ракитянском районе из декретного отпуска досрочно вышли семь врачей.
Вячеслав Гладков отметил, что каждый врач важен и нужен на рабочем месте.
С одной стороны кто-то скажет, что это и не так много, но я могу сказать, что даже отсутствие одного доктора в течение одних суток, это уже большая проблема для людей любого населённого пункта. Поэтому благодарен нашим молодым врачам-женщинам, которые отозвались на просьбу, помогают тем, у кого есть проблемы со здоровьем в получении своевременной медицинской помощи.
Вячеслав Гладков
Ранее губернатору жаловались на отсутствие врачей в поликлиниках и большие очереди. Связано это было с отсутствием двух врачей: они ушли в декретный отпуск.