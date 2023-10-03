Гладков: 118 врачей получили доплату за досрочный выход из декрета

Глава региона напомнил о реализации региональной программы, направленной на решение проблемы временного отсутствия врача на рабочем месте. Некоторые молодые медики находятся в декретном отпуске, что может негативно сказаться на качественно оказанной медпомощи. Чтобы решить эту проблему, в регионе приняли решение доплачивать женщинам-врачам за досрочный выход из декретного отпуска. Такой возможностью воспользовались уже 118 человек.