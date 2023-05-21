Белгородским женщинам в декрете выплатили 367 млн рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Более 2,7 тыс. женщин получили пособие по беременности и родам в Белгородской области с начала года. Средства направляет Социальный фонд России. Сумма выплат превысила 367 млн рублей.
Как уточнили в региональном правительстве, минимальная сумма выплаты составила почти 75 тыс. рублей. Максимальная выплата была свыше 383 тыс. рублей. Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и ряда других условий.
Также сообщается, что выплата производится один раз за период декрета. Если женщину уволят с работы из-за ликвидации предприятия, у неё есть право обратиться клиентскую службу отделения Социального фонда по месту жительства.