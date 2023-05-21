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Белгородским женщинам в декрете выплатили 367 млн рублей

21 мая 2023, 07:26
Фото: 1MI

Более 2,7 тыс. белгородских женщин получили пособие по беременности и родам

С начала года выплаты получили порядка 2,7 тыс. жительниц региона. Максимальная сумма выплаты составила более 383 тыс. рублей, сообщили в областном правительстве.
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Выплаты

Более 2,7 тыс. женщин получили пособие по беременности и родам в Белгородской области с начала года. Средства направляет Социальный фонд России. Сумма выплат превысила 367 млн рублей.

Как уточнили в региональном правительстве, минимальная сумма выплаты составила почти 75 тыс. рублей. Максимальная выплата была свыше 383 тыс. рублей. Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и ряда других условий.

Также сообщается, что выплата производится один раз за период декрета. Если женщину уволят с работы из-за ликвидации предприятия, у неё есть право обратиться клиентскую службу отделения Социального фонда по месту жительства.

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#Белгородская область#Выплаты#Общество#Декрет#Беременность#Социальный фонд#Наталья Корявых
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