Белгородские власти не озвучили число белгородцев, которые получат новые выплаты

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Правительство Белгородской области утвердило категории семей, которые будут получать новые меры поддержки. Это жители региона, которые пострадали от обстрелов ВСУ (взрослые и дети со средними и тяжёлыми ранениями), а также семьи погибших. Власти уже провели предварительный анализ количества получателей, но точное число претендентов в ходе брифинга региональный министр соцзащиты Елена Батанова не назвала.
Анализ проводили. Пока мы эти цифры опустим. Я думаю, что они будут озвучены, как только меры начнут реализовываться.
Елена Батанова
Также пока не ясно, какие документы нужно предоставить для получения новых мер поддержки. Однако Батанова отметила, что они начнут действовать с 1 января 2024 года. При этом белгородцы должны будут подать заявления на выплаты сами.
В федеральном законодательстве предусмотрено, что при первом получении меры поддержки должно быть подано заявление. Конечно, мы про этих людей всё знаем. Если люди уже есть в базах, возможно, мы предусмотрим и проактивный режим. Но с точки зрения законности — в первый раз должно быть заявление.
Елена Батанова