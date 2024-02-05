Санаторий и оплата проезда: какие меры поддержки введут для пострадавших белгородцев

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Причины появления новшеств объяснил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, военнослужащие и мирные жители на сегодняшний день получают одинаковые меры поддержки при ранении (по 500 тысяч рублей) и при гибели родственников (3 млн рублей). Однако с учётом дополнительных выплат от Минобороны и других компенсаций военнослужащие получают в итоге больше. Поэтому власти приняли решение поддержать пострадавших мирных жителей на региональном уровне.
Как рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова, новые меры поддержки будут предусмотрены для трёх категорий белгородцев:
Они смогут претендовать на санаторно-курортное лечение (для взрослых — раз в три года, для детей — ежегодное оздоровление в лагерях), ежемесячную компенсацию проезда и мобильной связи (1000 рублей), ежемесячную компенсацию ЖКУ (до 50%), а семьи, где есть дети, смогут получать выплату в размере 15 тысяч рублей к школе.
Кроме этого, дети, которые получили средние и тяжёлые ранения, будут получать каждый месяц по 30 тысяч рублей. Данная мера поддержки вводится на год с возможностью пролонгации по медпоказаниям.
Как отметила Батанова, на новые меры поддержки ежегодно потребуется порядка 150 млн рублей.