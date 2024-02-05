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Для пострадавших при обстрелах белгородцев предусмотрят новые меры поддержки

Санаторий и оплата проезда: какие меры поддержки введут для пострадавших белгородцев

5 февраля 2024, 08:33
Фото: 1MI

Для пострадавших при обстрелах белгородцев предусмотрят новые меры поддержки

В Белгородской области появятся новые меры поддержки для пострадавших мирных граждан во время СВО. Речь идёт о санаторно-курортном лечении, выплате к школе и компенсации по оплате ЖКУ.
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СВО

Причины появления новшеств объяснил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, военнослужащие и мирные жители на сегодняшний день получают одинаковые меры поддержки при ранении (по 500 тысяч рублей) и при гибели родственников (3 млн рублей). Однако с учётом дополнительных выплат от Минобороны и других компенсаций военнослужащие получают в итоге больше. Поэтому власти приняли решение поддержать пострадавших мирных жителей на региональном уровне.

Как рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова, новые меры поддержки будут предусмотрены для трёх категорий белгородцев:

  • совершеннолетние граждане, члены семей которых погибли;
  • совершеннолетние граждане при ранении средней степени тяжести и тяжёлом ранении, где получателем является заявитель;
  • несовершеннолетние граждане при ранении средней степени тяжести и тяжёлом ранении, где получателем является один из родителей.

Они смогут претендовать на санаторно-курортное лечение (для взрослых — раз в три года, для детей — ежегодное оздоровление в лагерях), ежемесячную компенсацию проезда и мобильной связи (1000 рублей), ежемесячную компенсацию ЖКУ (до 50%), а семьи, где есть дети, смогут получать выплату в размере 15 тысяч рублей к школе.

Кроме этого, дети, которые получили средние и тяжёлые ранения, будут получать каждый месяц по 30 тысяч рублей. Данная мера поддержки вводится на год с возможностью пролонгации по медпоказаниям.

Как отметила Батанова, на новые меры поддержки ежегодно потребуется порядка 150 млн рублей.

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