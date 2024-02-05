Санаторий и оплата проезда: какие меры поддержки введут для пострадавших белгородцев

Причины появления новшеств объяснил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, военнослужащие и мирные жители на сегодняшний день получают одинаковые меры поддержки при ранении (по 500 тысяч рублей) и при гибели родственников (3 млн рублей). Однако с учётом дополнительных выплат от Минобороны и других компенсаций военнослужащие получают в итоге больше. Поэтому власти приняли решение поддержать пострадавших мирных жителей на региональном уровне.