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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В порядок выплат семьям погибших участников СВО внесут изменения по поручению Путина

В порядок выплат семьям погибших участников СВО внесут изменения по поручению Путина

29 января 2024, 06:27
Фото: 1MI
Ранее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Глава региона Вячеслав Гладков попросил внести изменения на региональном уровне.
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Выплаты

По словам Гладкова, президент встречался с семьями военнослужащих и принял решение, которое нужно выполнить. Речь идёт о том, что при назначении региональных выплат членам семей погибших участников СВО учитываются члены семьи, зарегистрированные по месту жительства в субъекте РФ.

Поручение есть, есть вопрос по формулировке, которую мы получили. Важно отработать правовую сторону вместе с федеральным министерством, чтобы не допустить ошибок.
Вячеслав Гладков

Также, как сообщил Гладков, срок выплаты должен не превышать три месяца с даты подачи заявления. В этот же период должен поступить и ответ по отказу, если такой будет иметься.

Я не помню, чтобы у нас были вопросы. Мы максимально быстро выплачиваем средства — в течение одной-двух недель поступают документы на оплату. Предлагаю сроки в две недели утвердить в рамках нормативно-правового акта.
Вячеслав Гладков
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