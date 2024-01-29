В порядок выплат семьям погибших участников СВО внесут изменения по поручению Путина

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По словам Гладкова, президент встречался с семьями военнослужащих и принял решение, которое нужно выполнить. Речь идёт о том, что при назначении региональных выплат членам семей погибших участников СВО учитываются члены семьи, зарегистрированные по месту жительства в субъекте РФ.
Поручение есть, есть вопрос по формулировке, которую мы получили. Важно отработать правовую сторону вместе с федеральным министерством, чтобы не допустить ошибок.
Вячеслав Гладков
Также, как сообщил Гладков, срок выплаты должен не превышать три месяца с даты подачи заявления. В этот же период должен поступить и ответ по отказу, если такой будет иметься.
Я не помню, чтобы у нас были вопросы. Мы максимально быстро выплачиваем средства — в течение одной-двух недель поступают документы на оплату. Предлагаю сроки в две недели утвердить в рамках нормативно-правового акта.
Вячеслав Гладков