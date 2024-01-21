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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Компенсация на покупку детского питания в Белгородской области останется прежней

Какую компенсацию на покупку детского питания белгородцам выплатят в 2024 году?

21 января 2024, 13:19
Фото: 1MI

Компенсация на покупку детского питания в Белгородской области останется прежней

Неравнодушные жители Белгородской области начали интересоваться в Сети, увеличится ли размер компенсаций на покупку детского питания в 2024 году. На интересующий белгородцев вопрос ответила министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова.
Сюжет
Выплаты

Жительница Белгородской области поинтересовалась в социальных сетях, планируется ли в 2024 году повышение размера компенсации на приобретение продуктов детского питания семьям с детьми в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.

На обращение отреагировала региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Она сообщила, что в 2024 году индексация проводится не будет, а размер компенсации составит 700 рублей, как и ранее.

Отметим, что вернуть деньги за детские соки и пюре можно благодаря национальному проекту «Демография», который реализуется в регионе через областной проект «Большая белгородская семья». Компенсацию выдают в Белгородской области с июня 2019 года. С того же момента размер выплат не увеличивался.

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#Белгородская область#Елена батанова#Компенсация#Выплаты#Детское питание#Белгород#Александра Склярова
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