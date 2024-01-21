Какую компенсацию на покупку детского питания белгородцам выплатят в 2024 году?

Отметим, что вернуть деньги за детские соки и пюре можно благодаря национальному проекту «Демография», который реализуется в регионе через областной проект «Большая белгородская семья». Компенсацию выдают в Белгородской области с июня 2019 года. С того же момента размер выплат не увеличивался.