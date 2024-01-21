Какую компенсацию на покупку детского питания белгородцам выплатят в 2024 году?

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Жительница Белгородской области поинтересовалась в социальных сетях, планируется ли в 2024 году повышение размера компенсации на приобретение продуктов детского питания семьям с детьми в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.
На обращение отреагировала региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Она сообщила, что в 2024 году индексация проводится не будет, а размер компенсации составит 700 рублей, как и ранее.
Отметим, что вернуть деньги за детские соки и пюре можно благодаря национальному проекту «Демография», который реализуется в регионе через областной проект «Большая белгородская семья». Компенсацию выдают в Белгородской области с июня 2019 года. С того же момента размер выплат не увеличивался.