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В правительстве рассказали о выплатах пострадавшим в Белгороде 30 декабря

С пропиской и без: сколько пострадавших в Белгороде 30 декабря получат выплаты

19 января 2024, 07:53
Фото: 1MI

В правительстве рассказали о выплатах пострадавшим в Белгороде 30 декабря

Власти Белгородской области рассказали Бел.Ру, сколько пострадавших белгородцев при обстреле ВСУ 30 декабря получат выплаты. Также в правительстве пояснили, положены ли средства тем, кто пострадал, но не жил в областном центре.

По официальной информации, получившие ранения белгородцы получат по 500 тысяч рублей. Решение о назначении выплат принимает комиссия при министерстве здравоохранения Белгородской области по итогам рассмотрения минимально необходимого пакета документов:

  • заявление на осуществление выплаты;
  • выписка из истории болезни;
  • копия паспорта или свидетельства о рождении;
  • данные о банковских реквизитах счёта.

При определении среднего или тяжкого вреда здоровью комиссия принимает решение о назначении выплаты.

На 15 января комиссия рассмотрела 38 пакетов документов, по которым принято положительное решение. Выплата уже произведена. Предварительно ещё 32 жителя области после окончания амбулаторного этапа лечения смогут предоставить минимально необходимые документы и получить деньги.

Для членов семей погибших жителей Белгородской области на региональном уровне также предусмотрена материальная помощь. Им нужно предоставить заявление на предоставление материальной помощи и документы, подтверждающие родство. Положенная сумма — 3 млн рублей. Средства выплачиваются в равных долях членам семьи погибшего.

В правительстве отметили, что 30 декабря 2023 года в Белгороде погибли 25 человек, членам семей которых положены выплаты.

В случае проживания и прописки погибшего в другом регионе существует возможность получения материальной помощи из внебюджетных источников. С каждой семьёй данный вопрос региональные власти прорабатывают в индивидуальном порядке.

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