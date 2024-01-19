С пропиской и без: сколько пострадавших в Белгороде 30 декабря получат выплаты

В правительстве рассказали о выплатах пострадавшим в Белгороде 30 декабря

Власти Белгородской области рассказали Бел.Ру, сколько пострадавших белгородцев при обстреле ВСУ 30 декабря получат выплаты. Также в правительстве пояснили, положены ли средства тем, кто пострадал, но не жил в областном центре.

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