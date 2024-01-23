«От двух миллионов»: какие выплаты от Глазцкрицкого мог получать водитель Сергиенко?

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В белгородском суде продолжают разбирать дело экс-мэра Старого Оскола и директора белгородских организаций «Газпрома». На заседаниях суд слушает выступления свидетелей.
Мария Теребова, первая свидетельница, ранее четыре месяца работала бухгалтером по зарплате в ООО «ОГК» Владимира Глазцкрицкого. Однако в отделении, которое расположено «рядом с МУП „Зеленострой“ в Старом Осколе, как рассказала бывшая сотрудница, некто по фамилии Лечаев числился в их организации якобы как на основном месте работы. Женщина начисляла ему минимальный оклад в качестве заработной платы.
«Спустя месяц Глазцкрицкий попросил меня его уволить. Под предлогом, что компания закрывается, а всех сотрудников увольняют. Со слов своих коллег, я слышала, что он [Лечаев] числился водителем, но никогда свои трудовые функции не выполнял. Мне дали его контакт. Я позвонила, попросила, объяснила. Мол, приедьте, напишите заявление по собственному — мы переведём вас в другую компанию и переоформим».
Мария Теребова, бывший бухгалтер по зарплате в одном из отделений ООО «ОГК»
Мария поделилась, что тогда был первый и последний раз, когда она видела мужчину. Он подписал приказ и заявление об увольнении. Девушка предупредила его, что на неделе перезвонит и расскажет, куда его направят. Но, по просьбе Глазцкрицкого, этого не сделали:
«Со слов Глазцкрицкого, он [Лечаев] не хотел писать заявление по собственному, но нужно было его уволить. Я была сотрудником новым, поэтому не лезла в эти отношения. Руководитель сказал — я не стала оспаривать, попробовала. У меня получилось его уволить. Всё, больше я ничего не знаю. На тот момент Лечаев вроде бы уже трудился два-три года там».
Также Мария рассказала, что после увольнения не смогла найти его трудовую книжку в компании (даже электронную), что было странно, если основное место работы указано именно здесь. При встрече с мужчиной она о ней спросила, но в ответ получила — «у меня основное место работы есть, а здесь я только совместитель».
Теребова уточнила, что заработную плату он наличными всё-таки получал от её коллеги, но лично она ему таких выплат не осуществляла, т. к. в принципе на должности по отношению к нему вопросом зарплаты занималась единожды:
«Документально я никак его выплату зарплаты не оформляла, потому что не было с него подписей из-за того, что он никогда не приходил. Из каких частей и как именно он деньги получал, я не помню. А некоторых моментов не знаю в принципе, потому что именной выплатой зарплаты я не занималась».
Как она объяснила, подобная ситуация является нарушением, которое, вероятно, влечёт за собой серьёзные последствия для работодателя.
Красикова Ольга, вторая свидетельница, ранее работала юрисконсультом в ООО «ОГК». Она рассказала, что одновременно с этим могла отправлять зарплаты и платежи для клиент-банка. Кем именно Лечаев работал в организации, женщина не знает, т. к. видела его только когда выдавала или перечисляла зарплату:
«Заработная плата у него была 35 тысяч. При устройстве на работу, по распоряжению Владимира Михайловича [Глазцкрицкого], я ежемесячно перечисляла ему около 25 тысяч рублей. Это было дополнением к официальной части, которая начислялась бухгалтером по заработной плате. Я выдавала наличными. В совокупности и выходило 35 тысяч».
Также Ольга объяснила, что никаких расписок и официальных документов при выдаче денег не заполнялось, а сами средства брались из «кассы на мелкие расходы от ИП».
Также на судебном заседании присутствовала Светлана Струльцова. Свидетельница работает на должности бухгалтера у ИП Глазцкрицкой. По её словам, Лечаев получал денежные выплаты и от их организации. Правда, как сотрудник «ОГК». Опять же по просьбе Владимира Глазцкрицкого. Женщина поделилась, что даже не знала, кто такой некто Лечаев и как его зовут:
«Глазцкрицкий сказал, что будет приезжать Лечаев. Спрашивала у бухгалтера по заработной плате, сколько ему начислено было за месяц, а потом выплачивала разницу. Чтобы в итоге получилось 35 тысяч. Это было где-то с августа по ноябрь 2022 года».
Светлана Струльцова уточнила, что у организации имелись небольшие расходные кассы, на которые покупались те же, к примеру, чай и сахар для офиса или были расходы на такси для сотрудников. Оттуда деньги и брались. Как подумала женщина, мужчина как раз и будет заниматься мелкими поручениями.
Деньги Лечаеву также выдавались наличными. Около 21 тысячи рублей. Получается, что сам мужчина и Глазцкрицкий говорили о том, что тот получает 35 тысяч, а Светлана выдавала ему ту разницу, которая могла дополнить уже выданную, официальную сумму, которую узнавала у бухгалтера по зарплате, до необходимой. Бухгалтер же формировал и платёжное заключение. А выдачу денег Струльцова фиксировала только в личных записях. Так, женщина предполагает, что за время свой работы (четыре месяца) сама выдала Лечаеву сумму в «90 с чем-то тысяч», а в общем за период всей свой трудовой деятельности он мог получить и от двух миллионов рублей с учётом основной зарплаты, поступавшей на банковскую карту. Точное количество денежных средств она не знает.
Интересно, что подсудимый, Александр Сергиенко, обратился к ней с вопросам, откуда та может знать, что «в период с 2017 по 2022 год Лечаеву выплатили 2,1 миллиона». Светлана Струльцова до этого не называла точные суммы и даты, потому что не была уверена, что не запутает следствие из-за того, что не помнит подробностей, а некоторых и вовсе не знает. Все предположения женщины были сделаны на основе бухгалтерских расчётов.
Также на заседании выступил Сергей Цветанов, директор управления муниципальных закупок Старооскольского округа. Он рассказал о закупках и электронных аукционах, которые связаны с делом. В целом, свидетель рассказал схожую информацию с той, которую сообщал Олег Медведев, глава Яковлевского ГО, а ранее бывший заместитель экс-мэра Старого Оскола по строительству.
Напомним, ранее, по данным следствия, стало известно о том, что Владимир Глазкрицкий сообщил Сергиенко, когда тот был ещё в должности мэра Старого Оскола, о своих планах по строительству метановых заправочных станций. В ответ Александр Сергиенко заявил, что поможет ему в рамках своих должностных обязанностей и не создаст препятствий при выдаче разрешений. Однако он выдвинул условие — купить для него автомобиль Mersedes Benz, который он уже выбрал, зарегистрировать его на коммерческую организацию, подконтрольную Глазкрицкому, а также регулярно выплачивать личному водителю зарплату в размере 35 тысяч рублей каждый месяц.
Тем самым водителем и числился Лечаев. К тому же, утверждает следствие, водитель был фиктивно оформлен сотрудником «ОГК» также по просьбе Сергиенко, чтобы не вызывать подозрений.