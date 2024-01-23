«От двух миллионов»: какие выплаты от Глазцкрицкого мог получать водитель Сергиенко?

Деньги Лечаеву также выдавались наличными. Около 21 тысячи рублей. Получается, что сам мужчина и Глазцкрицкий говорили о том, что тот получает 35 тысяч, а Светлана выдавала ему ту разницу, которая могла дополнить уже выданную, официальную сумму, которую узнавала у бухгалтера по зарплате, до необходимой. Бухгалтер же формировал и платёжное заключение. А выдачу денег Струльцова фиксировала только в личных записях. Так, женщина предполагает, что за время свой работы (четыре месяца) сама выдала Лечаеву сумму в «90 с чем-то тысяч», а в общем за период всей свой трудовой деятельности он мог получить и от двух миллионов рублей с учётом основной зарплаты, поступавшей на банковскую карту. Точное количество денежных средств она не знает.