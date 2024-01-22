Теперь глава Яковлевского ГО: в суде Белгорода ещё один зам Сергиенко дал показания

Входило ли ООО «ОГК» Глазцкрицкого в проект по развитию рынка газомоторного топлива, Олег Медведев уточнить не может, т. к. вряд ли назначался ответственным за него вне рамок собственных задач. Тем более не в его обязанностях было составление реестра объектов для пилотного проекта или его курирование. На заявление Владимира Горелика о том, что «ОГК» всё-таки туда входит, мужчина ответил, что действительно подписывал документы по объекту, как уже рассказал ранее, но ничего не может сказать по проекту, потому что это была уже не его компетенция.