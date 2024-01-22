Теперь глава Яковлевского ГО: в суде Белгорода ещё один зам Сергиенко дал показания

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Напомним, что Александра Сергиенко, который ранее занимал пост мэра Старого Оскола и главы АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», обвиняют в получении взяток на сумму 50 миллионов рублей. Ему вменяют семь эпизодов получения незаконного имущества и услуг имущественного характера. В начале 2023 года его арестовали, а затем дело передали в Свердловский районный суд Белгорода. Сергиенко не признает свою вину и на одном из предыдущих заседаний суда рассказал о своих дружеских связях с лицами, которые, возможно, заинтересованы в его обвинении.
Олег Медведев, нынешний глава администрации Яковлевского городского округа, в суде рассказал, что в рассматриваемый период с 2019 года по 2021 год работал на должности заместителя Александра Сергиенко по строительству в старооскольской администрации.
В должностные обязанности, пояснил Медведев, входил процесс регулирования градостроительной деятельности, организация мероприятий по строительству, капремонту, реконструкции объектов социально-экономической и инженерно-транспортной инфраструктуры.
Касательно Владимира Глазцкрицкого он сообщил, что в силу должности и деятельности сталкивался с ним по вопросу строительства нескольких объектов АЗС на территории Старооскольского округа. Разрешение на строительство выдавалось не лично ему, а предприятию, в интересах которого тот выступал. А Денис Гринякин являлся генеральным подрядчиком при строительстве школы на 1100 мест в мкр. Степной Старого Оскола, а не застройщиком.
«Документация, как правило, подавалась в электронном виде через портал госуслуг. После чего поступала в управление архитектуры и градостроительства, проверялась специалистами. Мне предоставлялась информация о соответствии проверяемой документации требованиям законодательства. Я эту информацию оценивал и принимал дальнейшие решения».
Олег Медведев, глава администрации Яковлевского городского округа
С целью разъяснений отдельных положений закона Глазцкрицкий обращался к Медведеву. В обязанности последнего по этому вопросу входили личный приём и диалоги по теме. Однако о непосредственном взаимодействии уже с Гринякиным нынешний глава яковлевской администрации не помнит, т. к. этого не было, но знает, что тот взаимодействовал «с моими коллегами из областного УКС, так как они выступали заказчиками».
Входило ли ООО «ОГК» Глазцкрицкого в проект по развитию рынка газомоторного топлива, Олег Медведев уточнить не может, т. к. вряд ли назначался ответственным за него вне рамок собственных задач. Тем более не в его обязанностях было составление реестра объектов для пилотного проекта или его курирование. На заявление Владимира Горелика о том, что «ОГК» всё-таки туда входит, мужчина ответил, что действительно подписывал документы по объекту, как уже рассказал ранее, но ничего не может сказать по проекту, потому что это была уже не его компетенция.
Если говорить о тех, через кого проходил документ (разрешения на строительство) на территории округа, который оказывался на подписании у него, как у госслужащего, то Медведев рассказал, что среди них были специалисты отдела «разрешительной документации, предположительно», в который поступал документ, затем начальник данного отдела, после — начальник управления архитектуры также мог рассмотреть его. И уже после этого он поступал к Олегу Медведеву, пояснил он сам:
«Лично моих сотрудников — трое, а четвёртый человек — тот, кто готовил мотивированное мнение по строительству от Госстройнадзора Белгородской области».
По вопросу школы №15 свидетель разъяснил, что у объекта было несколько генеральных подрядчиков. По его воспоминаниям, ремонт начинало ООО «Тисайд», контракт с которым расторгли позже и заключили с новой подрядной организацией, название которой не помнит. Почему контракт расторгли? Компания не справлялась с объектом, срывала сроки сдачи объекта и темпов освоения.
Прокурор подняла протокол допроса свидетеля, в котором, с его слов, указано следующее:
«В настоящее время я не могу точно сказать, давал ли мне какие-либо указания по вышеуказанным объектам Сергиенко, но не исключаю, что последний мог мне позвонить и попросить подписать их чуть быстрее».
Свидетель Олег Медведев свои показания подтвердил. Он сказал, что по данному вопросу о просьбах и указаниях ответить не может до сих пор, потому что не помнил об этом ни при разговоре со следователем, ни в зале суда сегодня. Поэтому отрицать, действительно, не может.
Также напомним, что ранее по этому делу в зале суда уже выступили бывший главный бухгалтер ООО «Тисайд», инженер строительного контроля УКСа Старооскольского городского округа и заместитель по экономике этого же управления, работники банка и «Белстрой Плюс», некоторые причастные к делу ИП и соучредитель ССК «Стрелец» сына Сергиенко.